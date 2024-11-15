Аналитики назвали города ХМАО с самыми подешевевшими квартирами

В Ханты-Мансийском автономном округе больше всего снизилась стоимость вторичного жилья в Нижневартовске. За месяц квартиры в городе подешевели на 3%, рассказали URA.RU риелторы компании «Этажи».
«Нет единого тренда в отношении средней стоимости квадратного метра вторичного жилья в городах ХМАО. За последний месяц она выросла в Нягани (+1,7%) и Нефтеюганске (+2,7%), снизилась в Нижневартовске (-3%), Когалыме (-1%), Сургуте (-0,5%) и Ханты-Мансийске (-0,3%). При этом средний дисконт при продаже вторичного жилья пока сохраняется на привычных значениях — 4-5%», — пояснил ведущий аналитик компании Александр Иванов.
Снижение цен на вторичном рынке, по мнению риелторов, сдерживает ценовой разрыв между готовым и строящимся жильем. Ко всему прочему, на ситуацию влияет низкая доступность ипотечных программ для улучшения жилищных условий, а также квартиры с хорошим дисконтом в сегменте «вторички», которые быстро раскупаются.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали охотнее торговаться во время сделок с недвижимостью. При необходимости срочной продажи продавцы как снижают цену, так и увеличивают размер скидки для реального покупателя.
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