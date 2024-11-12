RT: главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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По информации telegram-каналов, глава Суджанского района Александр Богачев отправлен в отставку
По информации telegram-каналов, глава Суджанского района Александр Богачев отправлен в отставку Фото:

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев был отправлен в отставку. Причиной стали его молчание и отсутствие контакта с жителями района.

«Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку...», — пишет RT. Причиной послужило нежелание идти на контакт с людьми в регионе.

По данным telegram-канала Mash, решение об увольнении Богачева было принято в ходе встречи руководства региона с местными жителями, которые несколько раз требовали от чиновников ответы на вопросы о соцподдержке. С 6 августа глава района не провел ни одной встречи с жителями.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в пресс-службу администрации Суджанского района. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев был отправлен в отставку. Причиной стали его молчание и отсутствие контакта с жителями района. «Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку...», — пишет RT. Причиной послужило нежелание идти на контакт с людьми в регионе. По данным telegram-канала Mash, решение об увольнении Богачева было принято в ходе встречи руководства региона с местными жителями, которые несколько раз требовали от чиновников ответы на вопросы о соцподдержке. С 6 августа глава района не провел ни одной встречи с жителями. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в пресс-службу администрации Суджанского района. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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