RT: главу Суджанского района Курской области отправили в отставку

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев был отправлен в отставку. Причиной стали его молчание и отсутствие контакта с жителями района.
«Главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку...», — пишет RT. Причиной послужило нежелание идти на контакт с людьми в регионе.
По данным telegram-канала Mash, решение об увольнении Богачева было принято в ходе встречи руководства региона с местными жителями, которые несколько раз требовали от чиновников ответы на вопросы о соцподдержке. С 6 августа глава района не провел ни одной встречи с жителями.
Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в пресс-службу администрации Суджанского района. На момент публикации новости ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.