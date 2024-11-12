Президент Абхазии обратился к жителям из-за протестов

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Часть трассы разблокирована, сообщил Бжания
Часть трассы разблокирована, сообщил Бжания Фото:

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к жителям страны из-за заблокированной протестующими трассы и попросил не поддаваться на провокации. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

«Руководством страны продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги. В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверки», — передает агентство слова президента. Также Бжания призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Ранее в Сухуме участники протеста использовали сельскохозяйственную технику для блокировки главной дороги республики и двух мостов, сообщил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. Протестующие направились к зданиям министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности, где начались стычки. Министр подтвердил информацию о том, что демонстранты пытались прорваться через ворота, передает «360.ru».

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Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к жителям страны из-за заблокированной протестующими трассы и попросил не поддаваться на провокации. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс». «Руководством страны продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги. В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверки», — передает агентство слова президента. Также Бжания призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Ранее в Сухуме участники протеста использовали сельскохозяйственную технику для блокировки главной дороги республики и двух мостов, сообщил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. Протестующие направились к зданиям министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности, где начались стычки. Министр подтвердил информацию о том, что демонстранты пытались прорваться через ворота, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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