Президент Абхазии обратился к жителям из-за протестов

Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к жителям страны из-за заблокированной протестующими трассы и попросил не поддаваться на провокации. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».
«Руководством страны продолжается работа по разблокированию и других участков автомобильной дороги. В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверки», — передает агентство слова президента. Также Бжания призвал граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
Ранее в Сухуме участники протеста использовали сельскохозяйственную технику для блокировки главной дороги республики и двух мостов, сообщил министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. Протестующие направились к зданиям министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности, где начались стычки. Министр подтвердил информацию о том, что демонстранты пытались прорваться через ворота, передает «360.ru».
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