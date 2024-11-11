В штаб-квартире главного азербайджанца Екатеринбурга нашли игровые автоматы. Видео

Силовики нашли игровые автоматы в подвале ТЦ Baku Plaza в Екатеринбурге

12 ноября 2024 в 14:17 Размер текста - 17 +

Силовая операция прошла в марте в ТЦ Фото: 2GIS Силовики нашли игровые автоматы и неучтенный алкоголь в екатеринбургском торговом центре Baku Plaza по улице Сулимова, 21, который контролируется главой азербайджанской диаспоры Шахином Шихлински. Рейд прошел еще в марте, однако известно о нем стало только сейчас. Подробности операции URA.RU рассказал источник. «Игровые автоматы и алкоголь обнаружили в полуподвальном помещении этого ТЦ. Кроме того, там нашли позолоченную посуду и кинжал», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев от силовых структур нет. Сам Шахин в беседе с URA.RU заявил, что рейд проходил в «Вексельной компании», которая находится на цокольном этаже. «К нам (Baku Plaza — прим. ред.) эта компания никак не относится. Фирма находится там уже шесть лет», — отметил он. Связаться с представителями «Вексельной компании» не удалось. Ранее агентство писало о рейде, который прошел в октябре в ресторане Nar&Sharab в ТЦ Baku Plaza. Заведение считается главным азербайджанским в городе и неофициальной штаб-квартирой Шихлинского. Там, по словам источника, якобы выявлена продажа спиртного без лицензии. Шихлински сведения о наличии контрафактного алкоголя в его ТЦ опроверг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики нашли игровые автоматы и неучтенный алкоголь в екатеринбургском торговом центре Baku Plaza по улице Сулимова, 21, который контролируется главой азербайджанской диаспоры Шахином Шихлински. Рейд прошел еще в марте, однако известно о нем стало только сейчас. Подробности операции URA.RU рассказал источник. «Игровые автоматы и алкоголь обнаружили в полуподвальном помещении этого ТЦ. Кроме того, там нашли позолоченную посуду и кинжал», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев от силовых структур нет. Сам Шахин в беседе с URA.RU заявил, что рейд проходил в «Вексельной компании», которая находится на цокольном этаже. «К нам (Baku Plaza — прим. ред.) эта компания никак не относится. Фирма находится там уже шесть лет», — отметил он. Связаться с представителями «Вексельной компании» не удалось. Ранее агентство писало о рейде, который прошел в октябре в ресторане Nar&Sharab в ТЦ Baku Plaza. Заведение считается главным азербайджанским в городе и неофициальной штаб-квартирой Шихлинского. Там, по словам источника, якобы выявлена продажа спиртного без лицензии. Шихлински сведения о наличии контрафактного алкоголя в его ТЦ опроверг.