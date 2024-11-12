Российский боец показал видео из окопа, который он в одиночку оборонял от ВСУ

Боец ВС РФ Закарья Алиев опубликовал видео с передовой, где он в течение трех недель в одиночку контролировал один из опорных пунктов на Запорожском фронте. Кадры публикует telegram-канал RT.
«Закарья остался на позиции один после гибели сослуживцев из-за атак ВСУ. Три недели он находился без связи, продовольствия и воды. <...> ВСУ пытались выбить Закарью с точки при помощи FPV-дронов», — пишет telegram-канал.
На опубликованных кадрах видно, как над Алиевым летает украинский БПЛА. Сообщается, что единственным источником питания для него стал мешок лука, обнаруженный на позиции ВСУ. Российские разведчики с использованием дрона осуществили эвакуацию бойца. В настоящее время он находится в больнице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.