Российский боец показал видео из окопа, который он в одиночку оборонял от ВСУ

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Алиев питался луком на протяжении трех недель
Алиев питался луком на протяжении трех недель Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец ВС РФ Закарья Алиев опубликовал видео с передовой, где он в течение трех недель в одиночку контролировал один из опорных пунктов на Запорожском фронте. Кадры публикует telegram-канал RT.

«Закарья остался на позиции один после гибели сослуживцев из-за атак ВСУ. Три недели он находился без связи, продовольствия и воды. <...> ВСУ пытались выбить Закарью с точки при помощи FPV-дронов», — пишет telegram-канал.

На опубликованных кадрах видно, как над Алиевым летает украинский БПЛА. Сообщается, что единственным источником питания для него стал мешок лука, обнаруженный на позиции ВСУ. Российские разведчики с использованием дрона осуществили эвакуацию бойца. В настоящее время он находится в больнице.

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Боец ВС РФ Закарья Алиев опубликовал видео с передовой, где он в течение трех недель в одиночку контролировал один из опорных пунктов на Запорожском фронте. Кадры публикует telegram-канал RT. «Закарья остался на позиции один после гибели сослуживцев из-за атак ВСУ. Три недели он находился без связи, продовольствия и воды. <...> ВСУ пытались выбить Закарью с точки при помощи FPV-дронов», — пишет telegram-канал. На опубликованных кадрах видно, как над Алиевым летает украинский БПЛА. Сообщается, что единственным источником питания для него стал мешок лука, обнаруженный на позиции ВСУ. Российские разведчики с использованием дрона осуществили эвакуацию бойца. В настоящее время он находится в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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