Глава Суджанского района Курской области Богачев сообщил о своей отставке

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Александр Богачев официально ушел с поста Фото:

Официально о своей отставке сообщил глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. Ранее подобное заявление прозвучало от источников в различных СМИ.

«Александр Богачев сообщил о своей отставке», — передает ТАСС слова Богачева. Причиной его отставки является нежелание идти на контакт с жителями региона. Так, в период с 6 августа Богачев не провел ни одной встречи с людьми.

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Официально о своей отставке сообщил глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. Ранее подобное заявление прозвучало от источников в различных СМИ. «Александр Богачев сообщил о своей отставке», — передает ТАСС слова Богачева. Причиной его отставки является нежелание идти на контакт с жителями региона. Так, в период с 6 августа Богачев не провел ни одной встречи с людьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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