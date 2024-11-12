Глава Суджанского района Курской области Богачев сообщил о своей отставке

12 ноября 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Александр Богачев официально ушел с поста Фото: Александр Богачев/https://vk.com/id574759280 Официально о своей отставке сообщил глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. Ранее подобное заявление прозвучало от источников в различных СМИ. «Александр Богачев сообщил о своей отставке», — передает ТАСС слова Богачева. Причиной его отставки является нежелание идти на контакт с жителями региона. Так, в период с 6 августа Богачев не провел ни одной встречи с людьми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официально о своей отставке сообщил глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. Ранее подобное заявление прозвучало от источников в различных СМИ. «Александр Богачев сообщил о своей отставке», — передает ТАСС слова Богачева. Причиной его отставки является нежелание идти на контакт с жителями региона. Так, в период с 6 августа Богачев не провел ни одной встречи с людьми.