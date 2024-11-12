ЕР определилась с кандидатом в мэры Челябинска

Фракция ЕР поддержит на выборах мэра Челябинска исполняющего обязанности градоначальника Алексея Лошкина. Решение об этом принято 12 ноября на заседании президиума регионального отделения «Единой России».
«Президиум ЕР принял решение поддержать на сессии гордумы Челябинска по выборам мэра Алексея Лошкина», — сообщили в URA.RU реготделении. Заседание состоялось сразу после того, как были обновлены составы президиума и регионального политсовета. Также президиум решил сделать вице-губернатора Романа Воллерта первым заместителем секретаря политсовета. Пост секретаря занимает губернатор Алексей Текслер.
Выборы мэра Челябинска состоятся 19 ноября на сессии гордумы Челябинска. На пост претендуют пять кандидатов, признанных конкурсной комиссией годными для участия в конкурсе на пост мэра. Это Алексей Лошкин, глава Калининского района Владимир Шамне, депутат ЗСО Павел Жолобов, директор ООО «Транском» Павел Урсаев и гендиректор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова.
Фракция ЕР в гордуме Челябинска представляет абсолютное большинство. У единороссов 31 мандат из 37.
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