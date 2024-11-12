Челябинские партийные элиты обновили руководство

12 ноября 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Руководство «Единой России» в Челябинске претерпело обновления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На конференции челябинского отделения партии «Единая Россия» 12 ноября тайным голосованием обновили состав президиума регионального политсовета. Об этом URA.RU сообщил корреспондент URA.RU. «Из состава президиума выведены Анатолий Векшин, Евгений Субачев, Андрей Шмидт и Наталья Котова. Ранее из президиума была выведена Ирина Гехт. Включены в состав Сергей Буяков, Алексей Лошкин, Роман Воллерт, Евгений Ботов и Артем Барбашин», — сообщил корреспондент агентства. Векшин ранее работал вице-губернатором, однако ушел в отставку в октябре. Депутат заксобрания региона Субачев косвенно оказался ввязан в скандал, после которого лишилась мандата депутата горсобрания Миасса его супруга Анастасия Захарова. Шмидт, работавший спикером гордумы Челябинска, перешел на работу в заксобрание региона. Котова перешла на работу в Совет Федерации. Гехт возглавила правительство Запорожской области и встала на партийный учет в этом регионе. Буяков заменил Шмидта на посту спикера гордумы Челябинска. Лошкин работал руководителем региональной Контрольно-счетной палаты и является исполняющим обязанности мэра областного центра. Воллерт стал новым «политическим» вице-губернатором. Ботов и Барбашин — ветераны СВО, избравшимися в новый состав гордумы. Барбашин является майором спецназа в отставке. Помимо состава президиума на конференции был обновлен состав политсовета регионального отделения партии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На конференции челябинского отделения партии «Единая Россия» 12 ноября тайным голосованием обновили состав президиума регионального политсовета. Об этом URA.RU сообщил корреспондент URA.RU. «Из состава президиума выведены Анатолий Векшин, Евгений Субачев, Андрей Шмидт и Наталья Котова. Ранее из президиума была выведена Ирина Гехт. Включены в состав Сергей Буяков, Алексей Лошкин, Роман Воллерт, Евгений Ботов и Артем Барбашин», — сообщил корреспондент агентства. Векшин ранее работал вице-губернатором, однако ушел в отставку в октябре. Депутат заксобрания региона Субачев косвенно оказался ввязан в скандал, после которого лишилась мандата депутата горсобрания Миасса его супруга Анастасия Захарова. Шмидт, работавший спикером гордумы Челябинска, перешел на работу в заксобрание региона. Котова перешла на работу в Совет Федерации. Гехт возглавила правительство Запорожской области и встала на партийный учет в этом регионе. Буяков заменил Шмидта на посту спикера гордумы Челябинска. Лошкин работал руководителем региональной Контрольно-счетной палаты и является исполняющим обязанности мэра областного центра. Воллерт стал новым «политическим» вице-губернатором. Ботов и Барбашин — ветераны СВО, избравшимися в новый состав гордумы. Барбашин является майором спецназа в отставке. Помимо состава президиума на конференции был обновлен состав политсовета регионального отделения партии.