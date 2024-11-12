Под Воронежем впервые лишили гражданства мигранта, не вставшего на воинский учет

В Воронежской области впервые лишили российского гражданства мигранта из Таджикистана из-за того, что он не встал на воинский учет. Об этом сообщили в местном отделении полиции.
«Первым лицом на территории Воронежской области, в отношении которого применена указанная норма закона, стал 45-летний выходец из Таджикистана», — говорится в telegram-канале полиции региона. Отмечается, что паспорт мужчины изъят и признан недействительным. В связи с этим в ближайшее время ему нужно покинуть территорию РФ.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков, приняв участие в оперативном совещании исполнения миграционного законодательства, сообщил, что мигранты должны уважать российские законы. В частности, они должны исполнять свои обязанности в части знания языка, воинского учета, законодательства и истории РФ, находясь на территории страны на законных основаниях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.