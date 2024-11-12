Под Воронежем впервые лишили гражданства мигранта, не вставшего на воинский учет

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У выходца из Таджикистана забрали российский паспорт из-за того, что он не встал на воинский учет
У выходца из Таджикистана забрали российский паспорт из-за того, что он не встал на воинский учет Фото:

В Воронежской области впервые лишили российского гражданства  мигранта из Таджикистана из-за того, что он не встал на воинский учет. Об этом сообщили в местном отделении полиции. 

«Первым лицом на территории Воронежской области, в отношении которого применена указанная норма закона, стал 45-летний выходец из Таджикистана», — говорится в telegram-канале полиции региона. Отмечается, что паспорт мужчины изъят и признан недействительным. В связи с этим в ближайшее время ему нужно покинуть территорию РФ. 

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков, приняв участие в оперативном совещании исполнения миграционного законодательства, сообщил, что мигранты должны уважать российские законы. В частности, они должны исполнять свои обязанности в части знания языка, воинского учета, законодательства и истории РФ, находясь на территории страны на законных основаниях. 

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В Воронежской области впервые лишили российского гражданства  мигранта из Таджикистана из-за того, что он не встал на воинский учет. Об этом сообщили в местном отделении полиции.  «Первым лицом на территории Воронежской области, в отношении которого применена указанная норма закона, стал 45-летний выходец из Таджикистана», — говорится в telegram-канале полиции региона. Отмечается, что паспорт мужчины изъят и признан недействительным. В связи с этим в ближайшее время ему нужно покинуть территорию РФ.  Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков, приняв участие в оперативном совещании исполнения миграционного законодательства, сообщил, что мигранты должны уважать российские законы. В частности, они должны исполнять свои обязанности в части знания языка, воинского учета, законодательства и истории РФ, находясь на территории страны на законных основаниях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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