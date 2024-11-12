В Тюмени разгрузят одну из самых переполненных школ

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Новая школа снизит нагрузку на учреждения №56 и 65
Новая школа снизит нагрузку на учреждения №56 и 65 Фото:

В Тюмени для разгрузки школ №56 и 65 (учреждение является одним из самых переполненных в городе), построят школу в микрорайоне Ямальский-1. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

«В микрорайоне Ямальский-1, расположенном рядом с Ново-Патрушево, начато строительство школы на 1200 мест. Ввод объекта позволит снизить нагрузку на рядом расположенные школы №56 и 65 города Тюмени», — сообщили в департаменте.

Там же добавили, что сейчас в регионе на различных стадиях строительства 16 школ. Появление еще одного учреждения в Ново-Патрушево запланировано до 2030 года.

Ранее URA.RU писало, что школа №65 вошла в тройку самых переполненных учреждений региона. Она имеет два корпуса.

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В Тюмени для разгрузки школ №56 и 65 (учреждение является одним из самых переполненных в городе), построят школу в микрорайоне Ямальский-1. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. «В микрорайоне Ямальский-1, расположенном рядом с Ново-Патрушево, начато строительство школы на 1200 мест. Ввод объекта позволит снизить нагрузку на рядом расположенные школы №56 и 65 города Тюмени», — сообщили в департаменте. Там же добавили, что сейчас в регионе на различных стадиях строительства 16 школ. Появление еще одного учреждения в Ново-Патрушево запланировано до 2030 года. Ранее URA.RU писало, что школа №65 вошла в тройку самых переполненных учреждений региона. Она имеет два корпуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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