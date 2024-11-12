В Тюмени разгрузят одну из самых переполненных школ

В Тюмени для разгрузки школ №56 и 65 (учреждение является одним из самых переполненных в городе), построят школу в микрорайоне Ямальский-1. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
«В микрорайоне Ямальский-1, расположенном рядом с Ново-Патрушево, начато строительство школы на 1200 мест. Ввод объекта позволит снизить нагрузку на рядом расположенные школы №56 и 65 города Тюмени», — сообщили в департаменте.
Там же добавили, что сейчас в регионе на различных стадиях строительства 16 школ. Появление еще одного учреждения в Ново-Патрушево запланировано до 2030 года.
Ранее URA.RU писало, что школа №65 вошла в тройку самых переполненных учреждений региона. Она имеет два корпуса.
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