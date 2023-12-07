07 декабря 2023

В Тюмени назвали список самых переполненных школ

Самыми переполненными школами Тюмени являются №92, 65 и 63
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, кабинет, класс, столы, школа, парты
В этих учреждениях организовано две смены и используется нелинейная модель расписания Фото:

Самыми крупными переполненными школами Тюмени являются №92, 65 и 63. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки. В этих учреждениях организовано две смены и используется нелинейная модель расписания.

«В числе самых крупных школ, имеющих несколько учебных корпусов, можно отметить школы № 92 (имеет 3 корпуса), №65 (2 корпуса), № 63 (2 корпуса). Образовательные учреждения расположены в микрорайонах, которые являются активно застраивающимися новыми районами города Тюмени. Правительством области принимаются меры по развитию образовательной инфраструктуры», — сообщили в департаменте.

Отмечается, что в городе строят и реконструируют школы с учетом возможностей областного бюджета, однако привлекаются и федеральные средства. Кроме того, разрабатываются проекты новых корпусов указанных учреждений. Там организуют новые кабинеты и другие помещения, что позволит увеличить количество классов и школьников, обучающихся в первую смену.

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Самыми крупными переполненными школами Тюмени являются №92, 65 и 63. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки. В этих учреждениях организовано две смены и используется нелинейная модель расписания. «В числе самых крупных школ, имеющих несколько учебных корпусов, можно отметить школы № 92 (имеет 3 корпуса), №65 (2 корпуса), № 63 (2 корпуса). Образовательные учреждения расположены в микрорайонах, которые являются активно застраивающимися новыми районами города Тюмени. Правительством области принимаются меры по развитию образовательной инфраструктуры», — сообщили в департаменте. Отмечается, что в городе строят и реконструируют школы с учетом возможностей областного бюджета, однако привлекаются и федеральные средства. Кроме того, разрабатываются проекты новых корпусов указанных учреждений. Там организуют новые кабинеты и другие помещения, что позволит увеличить количество классов и школьников, обучающихся в первую смену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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