В Тюмени назвали список самых переполненных школ

Самыми крупными переполненными школами Тюмени являются №92, 65 и 63. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки. В этих учреждениях организовано две смены и используется нелинейная модель расписания.
«В числе самых крупных школ, имеющих несколько учебных корпусов, можно отметить школы № 92 (имеет 3 корпуса), №65 (2 корпуса), № 63 (2 корпуса). Образовательные учреждения расположены в микрорайонах, которые являются активно застраивающимися новыми районами города Тюмени. Правительством области принимаются меры по развитию образовательной инфраструктуры», — сообщили в департаменте.
Отмечается, что в городе строят и реконструируют школы с учетом возможностей областного бюджета, однако привлекаются и федеральные средства. Кроме того, разрабатываются проекты новых корпусов указанных учреждений. Там организуют новые кабинеты и другие помещения, что позволит увеличить количество классов и школьников, обучающихся в первую смену.
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