В Госдуме объяснили, почему отменить шестидневку перед Новым годом не получится

Предложения отменить шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками не осуществимы, так как выходной день с субботы 28 декабря уже был перенесен на понедельник 30 декабря. Об этом напомнила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат напомнила, что 28 декабря будет рабочим днем вместо 30-го. Если бы этого не случилось, россияне бы отдохнули в субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, а в понедельник, 30 декабря, вышли бы на работу, уточнила Бессараб в беседе с Life.
По ее словам, «подарить» россиянам еще один выходной не удастся, так как работодателям это экономически не выгодно. «Для работодателей выход на работу в праздничные дни стоит в два раза дороже. Кроме того, если просто подарить его россиянам, то работодатель должен будет все равно заплатить тот же самый тариф за месяц», — объяснила Бессараб. Она добавила, что любые инициативы касательно праздничных дней должны выдвигаться депутатами заранее и быть хорошо продуманы.
Ранее депутат Станислав Наумов обратился к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Григоренко с предложением отменить шестидневку перед новогодними праздниками. Депутаты захотели дать региональным органам власти возможность определять 28 декабря как нерабочий день на свое усмотрение. По словам Наумова, это поспособствует развитию внутреннего семейного туризма, передает MK.RU.
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