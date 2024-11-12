В Кургане закроют сады и школы из-за отключения воды

В Кургане детские сады временно остановят свою работу из-за централизованного отключения водоснабжения. Учебный процесс в школах будет организован с использованием дистанционных технологий до момента решения проблемы. Об этом URA.RU рассказали представители администрации.
«В период отсутствия воды и до получения положительного результата анализа учебный процесс будет организован с применением дистанционных технологий», — уточнили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос. Это касается всех учебных заведений, находящихся в городе, на период с 15 по 17 ноября.
После включения ресурс будет подаваться с повышенным содержанием хлора. Когда анализы воды подтвердят ее соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, детские сады и школы возобновят свою обычную работу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на сутки остановят очистные сооружения для завершения очередного этапа реконструкции. Для этого будет отключена вода в городе Кургане и его пригородах. Горожанам советуют сделать необходимый запас воды.
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