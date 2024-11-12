В Кургане закроют сады и школы из-за отключения воды

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Школы и сады закроют из-за отключения воды в Кургане
Школы и сады закроют из-за отключения воды в Кургане Фото:

В Кургане детские сады временно остановят свою работу из-за централизованного отключения водоснабжения. Учебный процесс в школах будет организован с использованием дистанционных технологий до момента решения проблемы. Об этом URA.RU рассказали представители администрации.

«В период отсутствия воды и до получения положительного результата анализа учебный процесс будет организован с применением дистанционных технологий», — уточнили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос. Это касается всех учебных заведений, находящихся в городе, на период с 15 по 17 ноября.

После включения ресурс будет подаваться с повышенным содержанием хлора. Когда анализы воды подтвердят ее соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, детские сады и школы возобновят свою обычную работу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на сутки остановят очистные сооружения для завершения очередного этапа реконструкции. Для этого будет отключена вода в городе Кургане и его пригородах. Горожанам советуют сделать необходимый запас воды. 

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В Кургане детские сады временно остановят свою работу из-за централизованного отключения водоснабжения. Учебный процесс в школах будет организован с использованием дистанционных технологий до момента решения проблемы. Об этом URA.RU рассказали представители администрации. «В период отсутствия воды и до получения положительного результата анализа учебный процесс будет организован с применением дистанционных технологий», — уточнили в пресс-службе мэрии в ответ на запрос. Это касается всех учебных заведений, находящихся в городе, на период с 15 по 17 ноября. После включения ресурс будет подаваться с повышенным содержанием хлора. Когда анализы воды подтвердят ее соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям, детские сады и школы возобновят свою обычную работу. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на сутки остановят очистные сооружения для завершения очередного этапа реконструкции. Для этого будет отключена вода в городе Кургане и его пригородах. Горожанам советуют сделать необходимый запас воды. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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