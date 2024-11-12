Подросток-метис с размаха пнул школьницу ради видео в Свердловской области

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Выездная комиссия ЕГД. Екатеринбург , учеба, девочка, школа, перемена, школьница
Инцидент произошел в Нижних Сергах (архивное фото) Фото:

Пнувший с разбегу ученицу школы в Нижних Сергах (Свердловская область) оказался 15-летний метис Эдуард. По предварительным данным, девочку он ударил ради видео в TikTok.

«Эдуард воспитывается в полной семье. Его папа — азербайджанец, а мама — русская. Сам Эдуард родился в РФ», — рассказал источник, знакомый с семьей. Связаться с родителями парня не получилось. Они не отвечают на звонки и сообщения в мессенджерах.

Инцидент произошел 11 ноября. По кадрам, которые разлетелись по соцсетям, видно, как Эдуард разгоняется и прыгает ногой в живот девочке. Следователи СКР организовали проверку. «Опрашиваются очевидцы, сотрудники и руководство школы. Будет устанавливаться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. Выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему», — комментировали URA.RU в региональном Следкоме.

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Пнувший с разбегу ученицу школы в Нижних Сергах (Свердловская область) оказался 15-летний метис Эдуард. По предварительным данным, девочку он ударил ради видео в TikTok. «Эдуард воспитывается в полной семье. Его папа — азербайджанец, а мама — русская. Сам Эдуард родился в РФ», — рассказал источник, знакомый с семьей. Связаться с родителями парня не получилось. Они не отвечают на звонки и сообщения в мессенджерах. Инцидент произошел 11 ноября. По кадрам, которые разлетелись по соцсетям, видно, как Эдуард разгоняется и прыгает ногой в живот девочке. Следователи СКР организовали проверку. «Опрашиваются очевидцы, сотрудники и руководство школы. Будет устанавливаться степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. Выясняются причины и условия, которые способствовали произошедшему», — комментировали URA.RU в региональном Следкоме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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