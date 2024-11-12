Коц заявил, что ВС РФ используют Starlink Илона Маска в зоне СВО

Российские военные используют в зоне спецоперации спутниковую сеть Starlink, которую создал американский бизнесмен Илон Маск. Подобное повысило уровень разведки и возможность следки за передвижением ВСУ у ВС РФ. Об этом сообщил военкор Юрий Коц.
«Starlink в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него, в том числе, идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА», — заявил Коц, отметив, что использование Starlink значительно повысило разведывательный уровень и возможность отслеживания передвижения военных Украины у ВС РФ. Его слова передает «Военное дело».
Военкор отметил, что Россия пока не разработала аналог Starlink. Именно поэтому ВС РФ якобы используют американскую разработку.
Ранее российские военные ударили в районе населенного пункта Кучеровка на купянском направлении, уничтожив при этом четыре терминала Starlink. Подобное значительно ухудшило обмен данными и координацию действий между несколькими подразделениями ВСУ.
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