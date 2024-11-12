Коц заявил, что ВС РФ используют Starlink Илона Маска в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Использование армией России Starlink значительно повысило уровень ее разведки в зоне СВО
Использование армией России Starlink значительно повысило уровень ее разведки в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные используют в зоне спецоперации спутниковую сеть Starlink, которую создал американский бизнесмен Илон Маск. Подобное повысило уровень разведки и возможность следки за передвижением ВСУ у ВС РФ. Об этом сообщил военкор Юрий Коц. 

«Starlink в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него, в том числе, идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА», — заявил Коц, отметив, что использование Starlink значительно повысило разведывательный уровень и возможность отслеживания передвижения военных Украины у ВС РФ. Его слова передает «Военное дело». 

Военкор отметил, что Россия пока не разработала аналог Starlink. Именно поэтому ВС РФ якобы используют американскую разработку. 

Ранее российские военные ударили в районе населенного пункта Кучеровка на купянском направлении, уничтожив при этом четыре терминала Starlink. Подобное значительно ухудшило обмен данными и координацию действий между несколькими подразделениями ВСУ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные используют в зоне спецоперации спутниковую сеть Starlink, которую создал американский бизнесмен Илон Маск. Подобное повысило уровень разведки и возможность следки за передвижением ВСУ у ВС РФ. Об этом сообщил военкор Юрий Коц.  «Starlink в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него, в том числе, идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА», — заявил Коц, отметив, что использование Starlink значительно повысило разведывательный уровень и возможность отслеживания передвижения военных Украины у ВС РФ. Его слова передает «Военное дело».  Военкор отметил, что Россия пока не разработала аналог Starlink. Именно поэтому ВС РФ якобы используют американскую разработку.  Ранее российские военные ударили в районе населенного пункта Кучеровка на купянском направлении, уничтожив при этом четыре терминала Starlink. Подобное значительно ухудшило обмен данными и координацию действий между несколькими подразделениями ВСУ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...