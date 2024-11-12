В Подмосковье школьники на каршеринге устроили гонки с полицией

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Полиция в Подмосковье поймала школьников, которые на каршеринге гоняли по двору
Полиция в Подмосковье поймала школьников, которые на каршеринге гоняли по двору Фото:

В Подмосковье в дворах ЖК «Бутово Парк-2» в Ленинском городском округе школьники на каршеринговой машине устроили гонки по району и пытались скрыться от полицейских. Об этом сообщили очевидцы и журналисты. Несовершеннолетних поймали, с родителями восьмиклассника, который являлся водителем, работает полиция.

«По предварительной информации, в машине могли находиться несовершеннолетние. Они пофорсили по району, а когда набрали пару звездочек — кинулись уходить от полицейской погони», — передает telegram-канал 112. 

Школьников удалось задержать. На данный момент полиция разбирается в ситуации. Также по информации telegram-канала Shot, за рулем находился восьмиклассник.

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В Подмосковье в дворах ЖК «Бутово Парк-2» в Ленинском городском округе школьники на каршеринговой машине устроили гонки по району и пытались скрыться от полицейских. Об этом сообщили очевидцы и журналисты. Несовершеннолетних поймали, с родителями восьмиклассника, который являлся водителем, работает полиция. «По предварительной информации, в машине могли находиться несовершеннолетние. Они пофорсили по району, а когда набрали пару звездочек — кинулись уходить от полицейской погони», — передает telegram-канал 112.  Школьников удалось задержать. На данный момент полиция разбирается в ситуации. Также по информации telegram-канала Shot, за рулем находился восьмиклассник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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