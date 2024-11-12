В Подмосковье школьники на каршеринге устроили гонки с полицией

В Подмосковье в дворах ЖК «Бутово Парк-2» в Ленинском городском округе школьники на каршеринговой машине устроили гонки по району и пытались скрыться от полицейских. Об этом сообщили очевидцы и журналисты. Несовершеннолетних поймали, с родителями восьмиклассника, который являлся водителем, работает полиция.
«По предварительной информации, в машине могли находиться несовершеннолетние. Они пофорсили по району, а когда набрали пару звездочек — кинулись уходить от полицейской погони», — передает telegram-канал 112.
Школьников удалось задержать. На данный момент полиция разбирается в ситуации. Также по информации telegram-канала Shot, за рулем находился восьмиклассник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.