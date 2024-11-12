Сбер возобновляет льготные программы «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT»

С 15 ноября Сбербанк возобновит работу по некоторым программам льготной ипотеки. Среди них: «Ипотека для IT» и «Семейная ипотека». Об этом сообщили журналисты.
«Сбер возобновляет проведение сделок по льготным программам „Семейная ипотека“ и „Ипотека для IT“», — передает ТАСС. Отмечается, что льготные ипотеки по этим программам можно будет оформлять с 15 ноября.
Ранее банк объявил о приостановке работы с ипотечными кредитами в рамках программы «Семейной ипотеки». Причина — достижение максимального количества поданных заявок, передает «Ридус». Также, вслед за Сбербанком, такое же решение с 31 октября принял ВТБ.
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