Всех задержанных в Абхазии протестующих освободили

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Протестующих в Абхазии, которые заблокировали мосты в Сухуме, отпустили из изолятора
Протестующих в Абхазии, которые заблокировали мосты в Сухуме, отпустили из изолятора Фото:

В Абхазии после разблокировки дороги на Гумистинском мосту в Сухуме из изолятора отпустили всех пятерых задержанных протестующих. Они были замешаны в драке с одним из депутатов местного парламента, сообщают журналисты. 

«Буквально через несколько минут последний из пяти абхазских оппозиционеров, задержанных накануне после участия в потасовке с депутатом парламента, вышел из изолятора», — передает РИА «Новости». Отмечается, что после освобождения дороги на Гумистинском мосту все три моста в Сухуме теперь разблокированы. 

Ранее один из членов общественной палаты Абхазии 12 ноября сообщил, что задержанных оппозиционеров в скором времени должны будут отпустить. Сами массовые протесты в стране прошли 11 ноября из-за соглашения между Абхазией и Россией, открывающее возможности для реализации российскими компаниями инвестиционных проектов на абхазской территории. Более подробно о ситуации — в материале URA.RU.  

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В Абхазии после разблокировки дороги на Гумистинском мосту в Сухуме из изолятора отпустили всех пятерых задержанных протестующих. Они были замешаны в драке с одним из депутатов местного парламента, сообщают журналисты.  «Буквально через несколько минут последний из пяти абхазских оппозиционеров, задержанных накануне после участия в потасовке с депутатом парламента, вышел из изолятора», — передает РИА «Новости». Отмечается, что после освобождения дороги на Гумистинском мосту все три моста в Сухуме теперь разблокированы.  Ранее один из членов общественной палаты Абхазии 12 ноября сообщил, что задержанных оппозиционеров в скором времени должны будут отпустить. Сами массовые протесты в стране прошли 11 ноября из-за соглашения между Абхазией и Россией, открывающее возможности для реализации российскими компаниями инвестиционных проектов на абхазской территории. Более подробно о ситуации — в материале URA.RU.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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