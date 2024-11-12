Всех задержанных в Абхазии протестующих освободили

В Абхазии после разблокировки дороги на Гумистинском мосту в Сухуме из изолятора отпустили всех пятерых задержанных протестующих. Они были замешаны в драке с одним из депутатов местного парламента, сообщают журналисты.
«Буквально через несколько минут последний из пяти абхазских оппозиционеров, задержанных накануне после участия в потасовке с депутатом парламента, вышел из изолятора», — передает РИА «Новости». Отмечается, что после освобождения дороги на Гумистинском мосту все три моста в Сухуме теперь разблокированы.
Ранее один из членов общественной палаты Абхазии 12 ноября сообщил, что задержанных оппозиционеров в скором времени должны будут отпустить. Сами массовые протесты в стране прошли 11 ноября из-за соглашения между Абхазией и Россией, открывающее возможности для реализации российскими компаниями инвестиционных проектов на абхазской территории. Более подробно о ситуации — в материале URA.RU.
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