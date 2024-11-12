Экс-руководителей челябинского завода «Полет» отправили домой после года в СИЗО

Суд Центрального района Челябинска отправил под домашний арест бывших топ-менеджеров завода «Полет» Александра Нестерова и Андрея Белимова. Об этом 12 ноября URA.RU сообщили адвокаты экс-топ-менеджеров.
«Следствие настаивало на продлении стражи. Суд удовлетворил наше ходатайство о смягчении меры пресечения», — сообщили адвокаты.
Нестеров и Белимов были задержаны в ноябре прошлого года. Их обвинили в превышении должностных полномочий и отправили в СИЗО. Эта мера пресечения неоднократно продлевалась. По версии следствия, занимая руководящие должности на ЧРЗ «Полет», Нестеров и Белимов приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению государственного оборонного заказа. Тем самым, как считает следствие, они нанесли ущерб государству на сумму свыше 100 миллионов рублей. Оба вину не признают.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!