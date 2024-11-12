Экс-руководителей челябинского завода «Полет» отправили домой после года в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд отправил Нестерова и Белимова под домашний арест
Суд отправил Нестерова и Белимова под домашний арест Фото:

Суд Центрального района Челябинска отправил под домашний арест бывших топ-менеджеров завода «Полет» Александра Нестерова и Андрея Белимова. Об этом 12 ноября URA.RU сообщили адвокаты экс-топ-менеджеров.

«Следствие настаивало на продлении стражи. Суд удовлетворил наше ходатайство о смягчении меры пресечения», — сообщили адвокаты.

Нестеров и Белимов были задержаны в ноябре прошлого года. Их обвинили в превышении должностных полномочий и отправили в СИЗО. Эта мера пресечения неоднократно продлевалась. По версии следствия, занимая руководящие должности на ЧРЗ «Полет», Нестеров и Белимов приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению государственного оборонного заказа. Тем самым, как считает следствие, они нанесли ущерб государству на сумму свыше 100 миллионов рублей. Оба вину не признают.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд Центрального района Челябинска отправил под домашний арест бывших топ-менеджеров завода «Полет» Александра Нестерова и Андрея Белимова. Об этом 12 ноября URA.RU сообщили адвокаты экс-топ-менеджеров. «Следствие настаивало на продлении стражи. Суд удовлетворил наше ходатайство о смягчении меры пресечения», — сообщили адвокаты. Нестеров и Белимов были задержаны в ноябре прошлого года. Их обвинили в превышении должностных полномочий и отправили в СИЗО. Эта мера пресечения неоднократно продлевалась. По версии следствия, занимая руководящие должности на ЧРЗ «Полет», Нестеров и Белимов приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению государственного оборонного заказа. Тем самым, как считает следствие, они нанесли ущерб государству на сумму свыше 100 миллионов рублей. Оба вину не признают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...