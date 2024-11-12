Вуз из ХМАО оправдался за отказ предоставить студентам помещение для намаза

Руководство сургутского государственного университета заявило, что вуз — светское заведение. Это стало причиной отказа студентам исламского вероисповедания в предоставлении им помещения для проведения намаза. Вместе с этим руководство учреждения обратилось за помощью в разъяснениях в Соборную мечеть города Сургута.
«Университет — это светское учреждение, со своим уставом и определенными правилами. Студент обязан это понимать и принимать еще в момент поступления в вуз. Однако для совершения молитв, чтения намаза есть определенные нормы, в том числе временные. Если человек в силу обстоятельств не может совершить намаз, то он может восполнить это, к примеру, в вечернее время. Законы ислама не запрещают это сделать», — говорится в ответе вуза на запрос URA.RU со ссылкой на слова помощника имама Соборной мечети Сургута Анаса Хазрата.
Кроме того, в вузе добавили, что официальных обращений от студентов о предоставлении помещений в адрес руководства университета не поступало.
Ранее URA.RU писало, что студенты-мусульмане из СурГУ заявили о необходимости молиться под лестницами, либо в других укромных местах, подальше от глаз остальных студентов и преподавателей. Поэтому они просили об отдельном помещении.
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