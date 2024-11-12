12 ноября 2024

Вуз из ХМАО оправдался за отказ предоставить студентам помещение для намаза

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутский государственный университет
Сургутский государственный университет Фото:

Руководство сургутского государственного университета заявило, что вуз — светское заведение. Это стало причиной отказа студентам исламского вероисповедания в предоставлении им помещения для проведения намаза. Вместе с этим руководство учреждения обратилось за помощью в разъяснениях в Соборную мечеть города Сургута.

«Университет — это светское учреждение, со своим уставом и определенными правилами. Студент обязан это понимать и принимать еще в момент поступления в вуз. Однако для совершения молитв, чтения намаза есть определенные нормы, в том числе временные. Если человек в силу обстоятельств не может совершить намаз, то он может восполнить это, к примеру, в вечернее время. Законы ислама не запрещают это сделать», — говорится в ответе вуза на запрос URA.RU со ссылкой на слова помощника имама Соборной мечети Сургута Анаса Хазрата.

Кроме того, в вузе добавили, что официальных обращений от студентов о предоставлении помещений в адрес руководства университета не поступало.

Ранее URA.RU писало, что студенты-мусульмане из СурГУ заявили о необходимости молиться под лестницами, либо в других укромных местах, подальше от глаз остальных студентов и преподавателей. Поэтому они просили об отдельном помещении.

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Руководство сургутского государственного университета заявило, что вуз — светское заведение. Это стало причиной отказа студентам исламского вероисповедания в предоставлении им помещения для проведения намаза. Вместе с этим руководство учреждения обратилось за помощью в разъяснениях в Соборную мечеть города Сургута. «Университет — это светское учреждение, со своим уставом и определенными правилами. Студент обязан это понимать и принимать еще в момент поступления в вуз. Однако для совершения молитв, чтения намаза есть определенные нормы, в том числе временные. Если человек в силу обстоятельств не может совершить намаз, то он может восполнить это, к примеру, в вечернее время. Законы ислама не запрещают это сделать», — говорится в ответе вуза на запрос URA.RU со ссылкой на слова помощника имама Соборной мечети Сургута Анаса Хазрата. Кроме того, в вузе добавили, что официальных обращений от студентов о предоставлении помещений в адрес руководства университета не поступало. Ранее URA.RU писало, что студенты-мусульмане из СурГУ заявили о необходимости молиться под лестницами, либо в других укромных местах, подальше от глаз остальных студентов и преподавателей. Поэтому они просили об отдельном помещении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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