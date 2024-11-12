Подразделение ВСУ в полном составе сдалось в плен под Курахово

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Подразделение бригады ВСУ сдалось в плен в полном составе
Подразделение бригады ВСУ сдалось в плен в полном составе Фото:

Подразделение 79-й бригады попало в окружение и в полном составе сдалось в плен на Кураховском направлении. Об этом сообщает народная милиция ДНР.

«Подразделение 79-й бригады ВСУ попало в окружение 8-й гвардейской армии на Кураховском направлении. Украинские военнослужащие, осознавая стоящий перед ними выбор — сложить оружие или умереть за преступный киевский режим, выбрали добровольную сдачу в плен», — говорится в сообщении народной милиции ДНР в telegram-канале.

Уточняется, что по позиции противника был нанесен огонь из орудий 2А65 «Мста-Б». Также в ходе окружения бойцов ВСУ российские военные использовали дроны и наземную технику. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ вошли в Курахово. Российская армия окружает стратегически важный город со всех сторон. пишет «Царьград». 

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Подразделение 79-й бригады попало в окружение и в полном составе сдалось в плен на Кураховском направлении. Об этом сообщает народная милиция ДНР. «Подразделение 79-й бригады ВСУ попало в окружение 8-й гвардейской армии на Кураховском направлении. Украинские военнослужащие, осознавая стоящий перед ними выбор — сложить оружие или умереть за преступный киевский режим, выбрали добровольную сдачу в плен», — говорится в сообщении народной милиции ДНР в telegram-канале. Уточняется, что по позиции противника был нанесен огонь из орудий 2А65 «Мста-Б». Также в ходе окружения бойцов ВСУ российские военные использовали дроны и наземную технику. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ вошли в Курахово. Российская армия окружает стратегически важный город со всех сторон. пишет «Царьград». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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