Подразделение ВСУ в полном составе сдалось в плен под Курахово

Подразделение 79-й бригады попало в окружение и в полном составе сдалось в плен на Кураховском направлении. Об этом сообщает народная милиция ДНР.
«Подразделение 79-й бригады ВСУ попало в окружение 8-й гвардейской армии на Кураховском направлении. Украинские военнослужащие, осознавая стоящий перед ними выбор — сложить оружие или умереть за преступный киевский режим, выбрали добровольную сдачу в плен», — говорится в сообщении народной милиции ДНР в telegram-канале.
Уточняется, что по позиции противника был нанесен огонь из орудий 2А65 «Мста-Б». Также в ходе окружения бойцов ВСУ российские военные использовали дроны и наземную технику. Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ вошли в Курахово. Российская армия окружает стратегически важный город со всех сторон. пишет «Царьград».
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