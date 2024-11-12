В ХМАО работникам «Сургутнефтегаза» грозят лишением премии за сотовые телефоны

В одном из подразделений «Сургутнефтегаза»» появилось сообщение о предстоящих проверках на наличие сотовых телефонов и зарядок. Якобы за их наличие работники полностью лишатся премии. Информацию об этом опубликовали в тематической группе компании во ВКонтакте «Подслушано в Сургутнефтегазе».
«Работники одного из подразделений получили сообщение о предстоящей проверке рабочих мест на предмет наличия мобильных телефонов, в том числе и зарядных устройств к ним. В сообщении так же сказано, что в случае выявления подобных фактов, будет составлен акт, и снижена премия на 100%», — сказано в сообщении группы.
В пользователи оставили десятки гневных комментариев под постом, указывая на то, что телефоны используются для связи с руководством, а также для сообщения о ЧП. «Все мастера через ватсап задания дают, фотографии и т.д. Пускай наказывают ИТР состав! Рации не покупают, легче через телефон же. Сами себе палки на колеса суют», — прокомментировал пользователь Сатири Азис.
Однако нашлись и те, кто поддержал идею. «Круто, я бы подписал этот приказ. Приехал на работу и тебя никто весь день не беспокоит. Нет телефона — нет проблем», — поделился мнением Дмитрий Зимин.
В адрес компании был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» распродает жилые вагоны, предназначенные для проживания вахтовиков на нефтяных месторождениях. Цены варьируются от 50 до 300 тысяч рублей.
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