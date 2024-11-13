Зачем студентам сделают электронные зачетки

Электронные зачетки помогут сократить количество случаев коррупции в высших учебных заведениях. В России более чем 90 вузов до конца года подключат эту возможность на портале госуслуг, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Как объяснил URA.RU заместитель председателя Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный, благодаря цифровизации повысится качество образования.
Сервис «Электронные студенческие билеты и зачетные книжки» поможет сформировать QR-код в мобильном приложении госуслуг. С его помощью можно будет не только контролировать успеваемость, но и использовать для прохода на территорию вуза, показывать для получения скидок и бесплатных билетов для студентов, а также покупать проездные билеты по сниженной цене.
«Документы можно загрузить в разделе „Образование“. Около 640 тысяч студентов из 76 вузов могут воспользоваться новым сервисом уже сейчас и более 90 вузов планируют подключить эту возможность до конца года», — сообщили в аппарате вице-премьера.
Цифровизация такого процесса будет очень удобна для того, чтобы отслеживать и контролировать, что происходит в наших высших учебных заведениях, считает Юрий Наконечный. Например, как это случилось после введения электронных школьных дневников, где родители могут видеть настоящие оценки своего ребенка, а не те, которые он поставил себе сам во второй дневник.
«Электронные зачетки будут накладывать некий дополнительный отпечаток контроля. Информация, которая попадает туда, повысит качество образовательного процесса. Если она попадает на официальный сайт, то лишняя итерация, чтобы туда еще данные вбивать, например, при наличии фактора коррупции, может кого-то „охладить“. Если не полностью, то хотя бы частично этот негативный фон может уйти из образовательных услуг и повысить качество получаемых знаний», — сообщил Юрий Наконечный.
По его мнению, власти и дальше будут продолжать внедрять в жизнь студентов и вузов цифровые сервисы совместно с платформой госуслуг. Потому что это передовой сайт, которому нет аналогов в мире, если рассматривать большие страны с большим количеством населения.
Кроме того, с введением QR-кодов для прохода в вуз или колледж уменьшится количество обучающихся, забывающих пропуска дома — не надо будет тратить лишнее время, чтобы регистрировать и выписывать им временный допуск в здание и на территорию.
Всего в октябре этого года на портале госуслуг запустити два новых сервиса, один из которых «Жизненная ситуация» для многодетных семей. Кроме того, появилось семь новых услуг. Теперь россияне могут получить справку об участии в СВО по линии Минобороны, лицензировать геодезическую и картографическую деятельность и подать для рассмотрения ходатайство о смене категории земельного участка.
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