Многодетные семьи смогут оформить льготы в упрощенном порядке

До 1 января 2025 года будет длится тестирование нового интерфейса по предоставлению льготных услуг с помощью QR-кода для многодетных семей, сгенерированный в личном кабинете на портале госуслуг. Теперь все необходимые льготы можно оперативно получить с помощью мобильного телефона, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Программа стартовала в России с октября. Подтвердить статус многодетной семьи, купить билет на поезд или самолет по сниженной цене станет удобнее.
«Возможность получить льготы на посещение музея, выставки или парка отдыха, просто нажав на кнопку в смартфоне — это новый шаг по упрощению получения широкого перечня услуг и мер социальной поддержки для многодетных семей. Воспользоваться QR-кодом, который формируется в личном кабинете портала госуслуг, может каждая многодетная семья в любом регионе России», — Дмитрий Григоренко.
Для организаций, которые дают возможность получить льготные услуги многодетным семьям, имеющим QR-код, разработан специальный механизм — открытый программный интерфейс (API). Его тестирование начнется до 1 января 2025 года.
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