Хуситы ударили по американскому авианосцу в Аравийском море

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Хуситы ударили по авианосцу США ракетами
Хуситы ударили по авианосцу США ракетами Фото:

Военные шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует север Йемена, ударили по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Об этом сообщил военный представитель Вооруженных сил Йемена.

Хуситы сообщили о проведении двух военных операций в своем telegram-канале. Первая из них была нацелена на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море с применением ряда крылатых ракет и беспилотников. Вторая направлена на два американских эсминца в Красном море с использованием баллистических ракет и дронов.

Четыре дня назад хуситы сообщили, что сбили восьмой по счету разведывательный беспилотник США MQ-9, пишет RT. Ранее США и Великобритания нанесли два удара по аэропорту в городе Ходейда в Йемене, который контролируют хуситы. 

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Военные шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует север Йемена, ударили по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Об этом сообщил военный представитель Вооруженных сил Йемена. Хуситы сообщили о проведении двух военных операций в своем telegram-канале. Первая из них была нацелена на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море с применением ряда крылатых ракет и беспилотников. Вторая направлена на два американских эсминца в Красном море с использованием баллистических ракет и дронов. Четыре дня назад хуситы сообщили, что сбили восьмой по счету разведывательный беспилотник США MQ-9, пишет RT. Ранее США и Великобритания нанесли два удара по аэропорту в городе Ходейда в Йемене, который контролируют хуситы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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