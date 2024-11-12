Хуситы ударили по американскому авианосцу в Аравийском море

Военные шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует север Йемена, ударили по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Об этом сообщил военный представитель Вооруженных сил Йемена.
Хуситы сообщили о проведении двух военных операций в своем telegram-канале. Первая из них была нацелена на американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море с применением ряда крылатых ракет и беспилотников. Вторая направлена на два американских эсминца в Красном море с использованием баллистических ракет и дронов.
Четыре дня назад хуситы сообщили, что сбили восьмой по счету разведывательный беспилотник США MQ-9, пишет RT. Ранее США и Великобритания нанесли два удара по аэропорту в городе Ходейда в Йемене, который контролируют хуситы.
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