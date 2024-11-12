В ЕС услышали претензии России насчет денег

Евросоюз признает, что у России есть законные претензии по части ее конфискованных замороженных активов. Об этом сообщила экс-премьер Эстонии и будущая глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Мы признаем, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы», — заявил Каллас. Его слова передает Bloomberg.
Бывший премьер-министр Эстонии добавила, что российская сторона может потребовать вернуть свои замороженные активы, однако только в случае завершения конфликта на Украине. При этом Кая Каллас выразила сомнения в том, осталось ли что-то от этих активов.
Ранее европейская финансовая группа Euroclear сообщила, что ЕС заработал на российских активах 5,1 млрд евро за 2024 год. Отмечается, что к концу текущего года сумма конфискованных активов РФ, которые находятся в Euroclear, достигла 176 млрд евро.
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