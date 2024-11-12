В ЕС услышали претензии России насчет денег

В ЕС признали законными претензии России по ее активам
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Кая Каллас заявила, что РФ может вернуть свои активы, урегулировав конфликт на Украине
Кая Каллас заявила, что РФ может вернуть свои активы, урегулировав конфликт на Украине Фото:

Евросоюз признает, что у России есть законные претензии по части ее конфискованных замороженных активов. Об этом сообщила экс-премьер Эстонии и будущая глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Мы признаем, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы», — заявил Каллас. Его слова передает Bloomberg

Бывший премьер-министр Эстонии добавила, что российская сторона может потребовать вернуть свои замороженные активы, однако только в случае завершения конфликта на Украине. При этом Кая Каллас выразила сомнения в том, осталось ли что-то от этих активов. 

Ранее европейская финансовая группа Euroclear сообщила, что ЕС заработал на российских активах 5,1 млрд евро за 2024 год. Отмечается, что к концу текущего года сумма конфискованных активов РФ, которые находятся в Euroclear, достигла 176 млрд евро. 

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Евросоюз признает, что у России есть законные претензии по части ее конфискованных замороженных активов. Об этом сообщила экс-премьер Эстонии и будущая глава европейской дипломатии Кая Каллас. «Мы признаем, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы», — заявил Каллас. Его слова передает Bloomberg.  Бывший премьер-министр Эстонии добавила, что российская сторона может потребовать вернуть свои замороженные активы, однако только в случае завершения конфликта на Украине. При этом Кая Каллас выразила сомнения в том, осталось ли что-то от этих активов.  Ранее европейская финансовая группа Euroclear сообщила, что ЕС заработал на российских активах 5,1 млрд евро за 2024 год. Отмечается, что к концу текущего года сумма конфискованных активов РФ, которые находятся в Euroclear, достигла 176 млрд евро. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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