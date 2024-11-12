Reuters: Трамп назначит советником по нацбезопасности США противника Украины

Советником по национальной безопасности США станет противник помощи Украине Майк Уолтц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее решение избранного президента штатов Дональда Трампа.
«Трамп выбрал республиканца Майка Уолтца своим советником по национальной безопасности», — сказали агентству Reuters два источника, знакомые с вопросом. Отмечается, что Уолтц служил в Национальной гвардии полковником, подвергал критике активность Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выражал необходимость того, чтобы США были готовы к конфликту в этом регионе.
Что касается Украины, то ранее Уолтц призывал президента Джо Байдена финансировать ВСУ более активно. Однако в прошлом месяце он сказал, что необходимо пересмотреть цели Соединенных Штатов относительно конфликта. «В интересах ли Америки, собираемся ли мы вкладывать [в ВСУ] время, ресурсы, в которых мы сейчас остро нуждаемся в Тихом океане?» — задавался вопросом Уолтц. Его слова так же приводит Reuters.
Ранее Трамп избрал секретарем Департамента внутренней безопасности США губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм. Она также является противницей Украины.
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