В Абхазии упразднят кабинет министров и должность премьер-министра

В Абхазии планируют внести изменения в Конституцию и упразднить кабинет министров, а также должность премьера страны. Информация об этом следует из сообщения пресс-службы президента республики.
«Проект закона предусматривает упразднение Кабинета министров — коллегиального органа, формируемого президентом. Упразднение Кабинета министров повлечет за собой и упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров», — передает «Интерфакс» заявление пресс-службы.
В новой редакции Конституции предлагается, что министры будут назначаться по согласованию с парламентом. Также проект закона устанавливает право президента на роспуск парламента и назначение новых выборов, если парламент трижды отклоняет кандидатуры министров и более одной трети должностей остаются вакантными.
В понедельник, 11 ноября, в Абхазии оппозиция устроила массовые протесты. В Сухуме у здания Службы госбезопасности собрались десятки граждан в связи с задержанием нескольких представителей оппозиции. Акции протеста проходили и на площади Свободы. Из-за действий активистов была заблокирована республиканская трасса, перекрыты два моста. Граждане требовали освобождения задержанных и призвали к аннулированию договоренностей о российских инвестиционных проектах в регионе.
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