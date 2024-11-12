12 ноября 2024

В Абхазии упразднят кабинет министров и должность премьер-министра

© Служба новостей «URA.RU»
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Должность премьера может быть упразднена в Абхазии
Должность премьера может быть упразднена в Абхазии Фото:

В Абхазии планируют внести изменения в Конституцию и упразднить кабинет министров, а также должность премьера страны. Информация об этом следует из сообщения пресс-службы президента республики.

«Проект закона предусматривает упразднение Кабинета министров — коллегиального органа, формируемого президентом. Упразднение Кабинета министров повлечет за собой и упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров», — передает «Интерфакс» заявление пресс-службы.

В новой редакции Конституции предлагается, что министры будут назначаться по согласованию с парламентом. Также проект закона устанавливает право президента на роспуск парламента и назначение новых выборов, если парламент трижды отклоняет кандидатуры министров и более одной трети должностей остаются вакантными.

В понедельник, 11 ноября, в Абхазии оппозиция устроила массовые протесты. В Сухуме у здания Службы госбезопасности собрались десятки граждан в связи с задержанием нескольких представителей оппозиции. Акции протеста проходили и на площади Свободы. Из-за действий активистов была заблокирована республиканская трасса, перекрыты два моста. Граждане требовали освобождения задержанных и призвали к аннулированию договоренностей о российских инвестиционных проектах в регионе.

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В Абхазии планируют внести изменения в Конституцию и упразднить кабинет министров, а также должность премьера страны. Информация об этом следует из сообщения пресс-службы президента республики. «Проект закона предусматривает упразднение Кабинета министров — коллегиального органа, формируемого президентом. Упразднение Кабинета министров повлечет за собой и упразднение должностей премьер-министра и вице-премьеров», — передает «Интерфакс» заявление пресс-службы. В новой редакции Конституции предлагается, что министры будут назначаться по согласованию с парламентом. Также проект закона устанавливает право президента на роспуск парламента и назначение новых выборов, если парламент трижды отклоняет кандидатуры министров и более одной трети должностей остаются вакантными. В понедельник, 11 ноября, в Абхазии оппозиция устроила массовые протесты. В Сухуме у здания Службы госбезопасности собрались десятки граждан в связи с задержанием нескольких представителей оппозиции. Акции протеста проходили и на площади Свободы. Из-за действий активистов была заблокирована республиканская трасса, перекрыты два моста. Граждане требовали освобождения задержанных и призвали к аннулированию договоренностей о российских инвестиционных проектах в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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