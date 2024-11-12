The Washington Times: новый состав Сената США положит конец СВО

13 ноября 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Республиканцы готовятся взять под контроль Сенат США Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый Сенат США, проявив политическую решимость, сможет прекратить финансирование Украины и способствовать наступлению мира в конфликте. Такое мнение выразила газета The Washington Times. «Если сенаторы проявят политическое мужество, у нового Сената США будет уникальная возможность перекрыть кран с деньгами для Украины и найти мир для раздираемой страны. Одним из наиболее прямых методов, с помощью которого Сенат США может способствовать прекращению боевых действий в Украине, является избрание нового председателя, который в союзе с избранным президентом Дональдом Трампом пообещает добиться окончания конфликта в стране», — говорится в статье. Республиканцы готовятся взять под контроль Сенат США, чего не происходило последние три года. В течение этого времени администрация президента Штатов Джо Байдена предоставила Украине помощь на общую сумму приблизительно в 59,1 миллиарда долларов с начала февраля 2022 года. Однако украинское правительство так и не предложило эффективной стратегии по завершению конфликта, заключает газета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый Сенат США, проявив политическую решимость, сможет прекратить финансирование Украины и способствовать наступлению мира в конфликте. Такое мнение выразила газета The Washington Times. «Если сенаторы проявят политическое мужество, у нового Сената США будет уникальная возможность перекрыть кран с деньгами для Украины и найти мир для раздираемой страны. Одним из наиболее прямых методов, с помощью которого Сенат США может способствовать прекращению боевых действий в Украине, является избрание нового председателя, который в союзе с избранным президентом Дональдом Трампом пообещает добиться окончания конфликта в стране», — говорится в статье. Республиканцы готовятся взять под контроль Сенат США, чего не происходило последние три года. В течение этого времени администрация президента Штатов Джо Байдена предоставила Украине помощь на общую сумму приблизительно в 59,1 миллиарда долларов с начала февраля 2022 года. Однако украинское правительство так и не предложило эффективной стратегии по завершению конфликта, заключает газета.