12 ноября 2024

Появились кадры поврежденной ВСУ дамбы в Курахово

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам источника агентства, повредить дамбу могли ВСУ
По словам источника агентства, повредить дамбу могли ВСУ Фото:

Появилось видео, на котором запечатлено разрушение дамбы в Курахово (ДНР), находящемся под контролем ВСУ. По словам источника РИА Новости, ответственность за разрушение несут украинские войска. 

«Уничтожено минимум 2/4 секций дамбы. Очень громко там бахнуло. Это определенно ВСУ взорвали, наши туда подойти просто не могли», — заявил собеседник РИА Новости, предоставивший кадры. Видео опубликовано в официальном telegram-канале агентства.

Источник также указал, что целью подрыва дамбы было препятствование наступлению российских войск в этом районе. Подрыв дамбы был осуществлен, чтобы разделить направление наступления российских сил по линии разлива рек Орлова и Волчья.

О повреждении дамбы водохранилища ранее заявили на Украине. Там рассказали, что в результате инцидента уровень воды в реке возле общины Великая Новоселка поднялся более чем на метр.

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Появилось видео, на котором запечатлено разрушение дамбы в Курахово (ДНР), находящемся под контролем ВСУ. По словам источника РИА Новости, ответственность за разрушение несут украинские войска.  «Уничтожено минимум 2/4 секций дамбы. Очень громко там бахнуло. Это определенно ВСУ взорвали, наши туда подойти просто не могли», — заявил собеседник РИА Новости, предоставивший кадры. Видео опубликовано в официальном telegram-канале агентства. Источник также указал, что целью подрыва дамбы было препятствование наступлению российских войск в этом районе. Подрыв дамбы был осуществлен, чтобы разделить направление наступления российских сил по линии разлива рек Орлова и Волчья. О повреждении дамбы водохранилища ранее заявили на Украине. Там рассказали, что в результате инцидента уровень воды в реке возле общины Великая Новоселка поднялся более чем на метр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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