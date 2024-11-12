Появилось видео, на котором запечатлено разрушение дамбы в Курахово (ДНР), находящемся под контролем ВСУ. По словам источника РИА Новости, ответственность за разрушение несут украинские войска.
«Уничтожено минимум 2/4 секций дамбы. Очень громко там бахнуло. Это определенно ВСУ взорвали, наши туда подойти просто не могли», — заявил собеседник РИА Новости, предоставивший кадры. Видео опубликовано в официальном telegram-канале агентства.
Источник также указал, что целью подрыва дамбы было препятствование наступлению российских войск в этом районе. Подрыв дамбы был осуществлен, чтобы разделить направление наступления российских сил по линии разлива рек Орлова и Волчья.
О повреждении дамбы водохранилища ранее заявили на Украине. Там рассказали, что в результате инцидента уровень воды в реке возле общины Великая Новоселка поднялся более чем на метр.
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