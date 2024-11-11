11 ноября 2024

На Украине подтвердили повреждение дамбы Кураховского водохранилища

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Уровень воды в реке в районе общины Великая Новоселка поднялся на 1,2 метра (фото архивное)
Уровень воды в реке в районе общины Великая Новоселка поднялся на 1,2 метра (фото архивное) Фото:

О повреждении дамбы Кураховского водохранилища сообщил Вадим Филашкин, глава военной администрации подконтрольной Украине части ДНР. По его словам, в результате инцидента уровень воды в реке возле общины Великая Новоселка поднялся более чем на метр.

«По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в районе общины Великая Новоселка поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья не зафиксировано», — написал Филашкин в своем telegram-канале.

Ранее telegram-канала WarGonzo заявил, что якобы подрыв дамбы мог быть осуществлен украинскими силами, чтобы затормозить наступление ВС РФ на кураховском направлении. Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин заявил, что возможный прорыв дамы говорит о бессилии ВСУ. Минобороны РФ пока не давало официальных комментариев. 

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О повреждении дамбы Кураховского водохранилища сообщил Вадим Филашкин, глава военной администрации подконтрольной Украине части ДНР. По его словам, в результате инцидента уровень воды в реке возле общины Великая Новоселка поднялся более чем на метр. «По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в районе общины Великая Новоселка поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья не зафиксировано», — написал Филашкин в своем telegram-канале. Ранее telegram-канала WarGonzo заявил, что якобы подрыв дамбы мог быть осуществлен украинскими силами, чтобы затормозить наступление ВС РФ на кураховском направлении. Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин заявил, что возможный прорыв дамы говорит о бессилии ВСУ. Минобороны РФ пока не давало официальных комментариев. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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