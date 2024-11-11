На Украине подтвердили повреждение дамбы Кураховского водохранилища

О повреждении дамбы Кураховского водохранилища сообщил Вадим Филашкин, глава военной администрации подконтрольной Украине части ДНР. По его словам, в результате инцидента уровень воды в реке возле общины Великая Новоселка поднялся более чем на метр.
«По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в районе общины Великая Новоселка поднялся на 1,2 метра. Подтоплений жилья не зафиксировано», — написал Филашкин в своем telegram-канале.
Ранее telegram-канала WarGonzo заявил, что якобы подрыв дамбы мог быть осуществлен украинскими силами, чтобы затормозить наступление ВС РФ на кураховском направлении. Капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин заявил, что возможный прорыв дамы говорит о бессилии ВСУ. Минобороны РФ пока не давало официальных комментариев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.