Госдеп США: военные КНДР участвуют в боях в Курской области

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил о начале участия военнослужащих КНДР в боевых операциях в Курской области. Об этом По его словам, в регион было переброшено более 10 тысяч солдат КНДР.
«Северокорейские войска начали участвовать в боевых действиях. Вместе с российскими войсками», — сообщил Пател, слова которого приводит агентство Reuters.
Также американский чиновник утверждает, что эти военные были обучены Россией использованию артиллерии, БПЛА и основным навыкам пехоты, а их численность составляет 10 тысяч человек. Пател добавил, что большая часть прибывших солдат КНДР якобы находится в Курской области.
Президент России Владимир Путин не подтвердил и не опроверг отправку военных КНДР в зону СВО. Российский лидер заявил, что спутниковые снимки, на которых якобы запечатлена переброска северокорейских войск, имеют значение. «Снимки — они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — отметил он.
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