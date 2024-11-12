12 ноября 2024

Госдеп США: военные КНДР участвуют в боях в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В США предположили участие бойцов КНДР на стороне России
В США предположили участие бойцов КНДР на стороне России Фото:

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил о начале участия военнослужащих КНДР в боевых операциях в Курской области. Об этом По его словам, в регион было переброшено более 10 тысяч солдат КНДР.

«Северокорейские войска начали участвовать в боевых действиях. Вместе с российскими войсками», — сообщил Пател, слова которого приводит агентство Reuters.

Также американский чиновник утверждает, что эти военные были обучены Россией использованию артиллерии, БПЛА и основным навыкам пехоты, а их численность составляет 10 тысяч человек. Пател добавил, что большая часть прибывших солдат КНДР якобы находится в Курской области.

Президент России Владимир Путин не подтвердил и не опроверг отправку военных КНДР в зону СВО. Российский лидер заявил, что спутниковые снимки, на которых якобы запечатлена переброска северокорейских войск, имеют значение. «Снимки — они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — отметил он.

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Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил о начале участия военнослужащих КНДР в боевых операциях в Курской области. Об этом По его словам, в регион было переброшено более 10 тысяч солдат КНДР. «Северокорейские войска начали участвовать в боевых действиях. Вместе с российскими войсками», — сообщил Пател, слова которого приводит агентство Reuters. Также американский чиновник утверждает, что эти военные были обучены Россией использованию артиллерии, БПЛА и основным навыкам пехоты, а их численность составляет 10 тысяч человек. Пател добавил, что большая часть прибывших солдат КНДР якобы находится в Курской области. Президент России Владимир Путин не подтвердил и не опроверг отправку военных КНДР в зону СВО. Российский лидер заявил, что спутниковые снимки, на которых якобы запечатлена переброска северокорейских войск, имеют значение. «Снимки — они вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают», — отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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