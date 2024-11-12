Для россиян придумали новую возможность потратить маткапитал

В России предложили разрешить тратить материнский капитал на лечение детей и их родителей. Речь идет о медуслугах, которые не покрывает полис обязательного медицинского страхования (ОМС). С соответствующим предложением к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
«Расширение использования маткапитала на лечение ребенка и его родителей позволит значительно повысить доступность медуслуг и снизить финансовую нагрузку на семью. Кроме того, здоровые родители могут лучше заботиться о своем ребенке, что позитивно сказывается на его эмоциональном и физическом состоянии», — передает газета «Известия» со ссылкой на предложение Чернышова. Уточняется, что деньги на лечение можно будет потратить, если оно не входит в полис ОМС.
Ранее деньги материнского капитала разрешили направлять на оплату частных детских садов. Также владельцам маткапитала упростили рефинансирование ипотеки, передает «Национальная служба новостей».
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