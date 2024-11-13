Трамп выбрал неожиданную кандидатуру на пост главы Пентагона

Reuters: Трамп назначит главой Пентагона журналиста Fox News
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Трамп положительно охарактеризовал журналиста
Трамп положительно охарактеризовал журналиста Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение политика.

«Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны», — передает Reuters. Трамп охарактеризовал журналиста как умного, жесткого и искренне верящего в «Америку прежде всего».

Хегсет является ветераном Национальной гвардии. Согласно информации с его веб-сайта, он служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо на Кубе.

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Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение политика. «Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны», — передает Reuters. Трамп охарактеризовал журналиста как умного, жесткого и искренне верящего в «Америку прежде всего». Хегсет является ветераном Национальной гвардии. Согласно информации с его веб-сайта, он служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо на Кубе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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