Трамп выбрал неожиданную кандидатуру на пост главы Пентагона

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на решение политика.
«Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру ведущего телеканала Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны», — передает Reuters. Трамп охарактеризовал журналиста как умного, жесткого и искренне верящего в «Америку прежде всего».
Хегсет является ветераном Национальной гвардии. Согласно информации с его веб-сайта, он служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо на Кубе.
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