12 ноября 2024

Пермяков зовут упаковывать зефир за зарплату в 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На производстве необходимо упаковывать товар в коробки (архивное фото)
На производстве необходимо упаковывать товар в коробки (архивное фото) Фото:

Жителей Пермского края зовут работать упаковщиками зефира за зарплату в 332 тысячи рублей. Столько обещают платить за вахту в 120 рабочих смен. Трудиться необходимо на крупном производстве в Москве.

«Приглашаем из Пермского края на работу упаковщиками зефира. Работа вахтой на производстве в столице. Срок — от 15 смен. За вахту в 120 рабочих смен готовы платить зарплату почти в 332 тысячи рублей. Обязанности заключаются в упаковке товара в коробки и заклейке их скотчем», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что приглашаются мужчины, женщины и семейные пары. Рассматриваются соискатели без опыта. Вахтовиков обещают заселить за счет работодателя в коттеджи или квартиры и обеспечить трехразовым питанием.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на крупном складе в Московской области. Там необходимо заниматься упаковкой шоколадных батончиков Snickers за зарплату около 400 тысяч рублей.

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Жителей Пермского края зовут работать упаковщиками зефира за зарплату в 332 тысячи рублей. Столько обещают платить за вахту в 120 рабочих смен. Трудиться необходимо на крупном производстве в Москве. «Приглашаем из Пермского края на работу упаковщиками зефира. Работа вахтой на производстве в столице. Срок — от 15 смен. За вахту в 120 рабочих смен готовы платить зарплату почти в 332 тысячи рублей. Обязанности заключаются в упаковке товара в коробки и заклейке их скотчем», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что приглашаются мужчины, женщины и семейные пары. Рассматриваются соискатели без опыта. Вахтовиков обещают заселить за счет работодателя в коттеджи или квартиры и обеспечить трехразовым питанием. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на крупном складе в Московской области. Там необходимо заниматься упаковкой шоколадных батончиков Snickers за зарплату около 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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