Пермяков зовут упаковывать зефир за зарплату в 300 тысяч рублей

Жителей Пермского края зовут работать упаковщиками зефира за зарплату в 332 тысячи рублей. Столько обещают платить за вахту в 120 рабочих смен. Трудиться необходимо на крупном производстве в Москве.
«Приглашаем из Пермского края на работу упаковщиками зефира. Работа вахтой на производстве в столице. Срок — от 15 смен. За вахту в 120 рабочих смен готовы платить зарплату почти в 332 тысячи рублей. Обязанности заключаются в упаковке товара в коробки и заклейке их скотчем», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
Уточняется, что приглашаются мужчины, женщины и семейные пары. Рассматриваются соискатели без опыта. Вахтовиков обещают заселить за счет работодателя в коттеджи или квартиры и обеспечить трехразовым питанием.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на крупном складе в Московской области. Там необходимо заниматься упаковкой шоколадных батончиков Snickers за зарплату около 400 тысяч рублей.
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