Мали не понимает причин агрессии со стороны Украины, которая сотрудничает с террористическими группировками. Об этом сообщил глава МИД Мали Абдулай Диоп.
«Мы не понимаем, почему Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками», — сказал Диоп РИА «Новости». Дипломат считает, что Украина ведет неправильную борьбу. Он уточнил, что Мали не проявляла враждебности по отношению к Киеву.
Кроме того, Абдулай Диоп уточнил, что продолжается расследование участия Украины в поддержке террористов на территории Мали. По его словам, нет сомнений в причастности Киева к этим действиям.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал доказанным фактом работу Украины с террористами в Мали. Он уточнил, что украинская сторона ведет сотрудничество с террористическими группировками, которые борются с законным правительством страны.
После сами террористические группировки на севере Мали подтвердили факт своего сотрудничества с Украиной. Отмечается, что Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом к Киеву взять на себя ответственность.
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