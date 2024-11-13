В Мали пришли в замешательство из-за агрессии со стороны Украины

Глава МИД Мали: страна не понимает агрессии со стороны Украины
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Диоп заявил, что Украина сотрудничает с террористами
Диоп заявил, что Украина сотрудничает с террористами Фото:

Мали не понимает причин агрессии со стороны Украины, которая сотрудничает с террористическими группировками. Об этом сообщил глава МИД Мали Абдулай Диоп.

«Мы не понимаем, почему Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками», — сказал Диоп РИА «Новости». Дипломат считает, что Украина ведет неправильную борьбу. Он уточнил, что Мали не проявляла враждебности по отношению к Киеву.

Кроме того, Абдулай Диоп уточнил, что продолжается расследование участия Украины в поддержке террористов на территории Мали. По его словам, нет сомнений в причастности Киева к этим действиям.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал доказанным фактом работу Украины с террористами в Мали. Он уточнил, что украинская сторона ведет сотрудничество с террористическими группировками, которые борются с законным правительством страны.

После сами террористические группировки на севере Мали подтвердили факт своего сотрудничества с Украиной. Отмечается, что Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом к Киеву взять на себя ответственность.

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Мали не понимает причин агрессии со стороны Украины, которая сотрудничает с террористическими группировками. Об этом сообщил глава МИД Мали Абдулай Диоп. «Мы не понимаем, почему Украина превращается в государство-агрессора в Мали, сотрудничая с террористическими группировками», — сказал Диоп РИА «Новости». Дипломат считает, что Украина ведет неправильную борьбу. Он уточнил, что Мали не проявляла враждебности по отношению к Киеву. Кроме того, Абдулай Диоп уточнил, что продолжается расследование участия Украины в поддержке террористов на территории Мали. По его словам, нет сомнений в причастности Киева к этим действиям. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал доказанным фактом работу Украины с террористами в Мали. Он уточнил, что украинская сторона ведет сотрудничество с террористическими группировками, которые борются с законным правительством страны. После сами террористические группировки на севере Мали подтвердили факт своего сотрудничества с Украиной. Отмечается, что Буркина-Фасо и Нигер обратились в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом к Киеву взять на себя ответственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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