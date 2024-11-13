Как выглядит авианосец США «Авраам Линкольн», о поражении которого заявили Хуситы. Фотогалерея

Глава хуситов Сариа: операция по атаке на американский авианосец прошла успешно
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Представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Сариа сообщил об атаке на авианосец США
Представитель хуситского движения «Ансар Аллах» Сариа сообщил об атаке на авианосец США Фото:

По информации от представителя хуситского движения «Ансар Аллах», бригадного генерала Яхьи Сариа, была проведена операция против американского авианосца «Авраам Линкольн», который в данный момент располагается в Аравийском море. Генерал утверждает, что миссия была успешно выполнена и все поставленные задачи были достигнуты. Сообщается, что в ходе атаки на авианосец были использованы крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Как выглядит авианосец США «Авраам Линкольн», о поражении которого заявили Хуситы — в фотогалерее URA.RU.

В дополнение к своим действиям, хуситы осуществили еще одну военную операцию, атаковав два эсминца США, находившихся в водах Красного моря. Для атаки были использованы баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты. В Пентагоне отметили, что судна повреждений не получили.

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По информации от представителя хуситского движения «Ансар Аллах», бригадного генерала Яхьи Сариа, была проведена операция против американского авианосца «Авраам Линкольн», который в данный момент располагается в Аравийском море. Генерал утверждает, что миссия была успешно выполнена и все поставленные задачи были достигнуты. Сообщается, что в ходе атаки на авианосец были использованы крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Как выглядит авианосец США «Авраам Линкольн», о поражении которого заявили Хуситы — в фотогалерее URA.RU. В дополнение к своим действиям, хуситы осуществили еще одну военную операцию, атаковав два эсминца США, находившихся в водах Красного моря. Для атаки были использованы баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты. В Пентагоне отметили, что судна повреждений не получили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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