По информации от представителя хуситского движения «Ансар Аллах», бригадного генерала Яхьи Сариа, была проведена операция против американского авианосца «Авраам Линкольн», который в данный момент располагается в Аравийском море. Генерал утверждает, что миссия была успешно выполнена и все поставленные задачи были достигнуты. Сообщается, что в ходе атаки на авианосец были использованы крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Как выглядит авианосец США «Авраам Линкольн», о поражении которого заявили Хуситы — в фотогалерее URA.RU.
В дополнение к своим действиям, хуситы осуществили еще одну военную операцию, атаковав два эсминца США, находившихся в водах Красного моря. Для атаки были использованы баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты. В Пентагоне отметили, что судна повреждений не получили.
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