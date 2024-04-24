В «дочке» «Лукойла» в ХМАО сменился генеральный директор

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Совместная пресс-конференция Правительства Курганской области и компании "Ростелеком". Курган , отставка, пустое кресло, кресло главы
Новое предприятие «Лукойла» в Когалыме возглавил Дмитрий Баталов Фото:

В компании «Спецпромсервис» (входит в структуру «Лукойла») из Когалыма (ХМАО) назначен новый генеральный директор. В апреле 2024 года нефтесервисное предприятие возглавил Дмитрий Баталов.

«Генеральный директор ООО „Спецпромсервис“ с апреля 2024 года — Дмитрий Баталов. С октября 2023 года по апрель 2024-го — предприятие возглавлял Марсель Хатмуллин», — указано в системе СБИС.

Дмитрий Баталов много лет работает в «Лукойле». Он возглавлял территориально-производственное предприятие «Повхнефтегаз» в Когалыме, был заместителем главного инженера — начальника центрального диспетчерского управления ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», первым заместителем генерального директора «ЛУКОЙЛ-Коми».

Агентство направило в «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать назначение. на момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU исало, что компания «Лукойл» зарегистрировала новое нефтесервисное предприятие «Спецпромсервис» в Когалыме. Его возглавил бывший директор Западно-Сибирского филиала ООО « Евразия».

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В компании «Спецпромсервис» (входит в структуру «Лукойла») из Когалыма (ХМАО) назначен новый генеральный директор. В апреле 2024 года нефтесервисное предприятие возглавил Дмитрий Баталов. «Генеральный директор ООО „Спецпромсервис“ с апреля 2024 года — Дмитрий Баталов. С октября 2023 года по апрель 2024-го — предприятие возглавлял Марсель Хатмуллин», — указано в системе СБИС. Дмитрий Баталов много лет работает в «Лукойле». Он возглавлял территориально-производственное предприятие «Повхнефтегаз» в Когалыме, был заместителем главного инженера — начальника центрального диспетчерского управления ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», первым заместителем генерального директора «ЛУКОЙЛ-Коми». Агентство направило в «Лукойл» запрос с просьбой прокомментировать назначение. на момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU исало, что компания «Лукойл» зарегистрировала новое нефтесервисное предприятие «Спецпромсервис» в Когалыме. Его возглавил бывший директор Западно-Сибирского филиала ООО « Евразия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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