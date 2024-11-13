Школьника, всадившего в Екатеринбурге нож в отца, проверили на полиграфе

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Клипарт по теме Детектор лжи, полиграф. Курган, допрос, детектор лжи, полиграф
Детектор лжи показал, что ребенок говорит правду (архивное фото) Фото:

Восьмилетнего мальчика, защищавшего мать и ранившего ножом отца, проверили на полиграфе. Детектор лжи подтвердил, что на мужчину напал его маленький сын, рассказал URA.RU источник.

«Полиграф прошли и мать, и сын. Мальчик и ранее признавался, что это он ранил отца, его слова подтвердились на детекторе лжи. Полиграф показал, что и женщина говорила правду», — объяснил собеседник агентства.

Ссора между нею и мужем произошла на почве того, что пьяный супруг решил отправить ее на СВО. Женщина оскорбилась и попыталась прекратить конфликт, но мужчина продолжил развивать тему. Испугавшись, что мама уедет, ребенок схватил на кухне нож и дважды всадил в спину отцу. Мужчина получил серьезные ранения, но выжил Он сейчас в больнице.

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Восьмилетнего мальчика, защищавшего мать и ранившего ножом отца, проверили на полиграфе. Детектор лжи подтвердил, что на мужчину напал его маленький сын, рассказал URA.RU источник. «Полиграф прошли и мать, и сын. Мальчик и ранее признавался, что это он ранил отца, его слова подтвердились на детекторе лжи. Полиграф показал, что и женщина говорила правду», — объяснил собеседник агентства. Ссора между нею и мужем произошла на почве того, что пьяный супруг решил отправить ее на СВО. Женщина оскорбилась и попыталась прекратить конфликт, но мужчина продолжил развивать тему. Испугавшись, что мама уедет, ребенок схватил на кухне нож и дважды всадил в спину отцу. Мужчина получил серьезные ранения, но выжил Он сейчас в больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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