Школьника, всадившего в Екатеринбурге нож в отца, проверили на полиграфе

13 ноября 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Детектор лжи показал, что ребенок говорит правду (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Восьмилетнего мальчика, защищавшего мать и ранившего ножом отца, проверили на полиграфе. Детектор лжи подтвердил, что на мужчину напал его маленький сын, рассказал URA.RU источник. «Полиграф прошли и мать, и сын. Мальчик и ранее признавался, что это он ранил отца, его слова подтвердились на детекторе лжи. Полиграф показал, что и женщина говорила правду», — объяснил собеседник агентства. Ссора между нею и мужем произошла на почве того, что пьяный супруг решил отправить ее на СВО. Женщина оскорбилась и попыталась прекратить конфликт, но мужчина продолжил развивать тему. Испугавшись, что мама уедет, ребенок схватил на кухне нож и дважды всадил в спину отцу. Мужчина получил серьезные ранения, но выжил Он сейчас в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Восьмилетнего мальчика, защищавшего мать и ранившего ножом отца, проверили на полиграфе. Детектор лжи подтвердил, что на мужчину напал его маленький сын, рассказал URA.RU источник. «Полиграф прошли и мать, и сын. Мальчик и ранее признавался, что это он ранил отца, его слова подтвердились на детекторе лжи. Полиграф показал, что и женщина говорила правду», — объяснил собеседник агентства. Ссора между нею и мужем произошла на почве того, что пьяный супруг решил отправить ее на СВО. Женщина оскорбилась и попыталась прекратить конфликт, но мужчина продолжил развивать тему. Испугавшись, что мама уедет, ребенок схватил на кухне нож и дважды всадил в спину отцу. Мужчина получил серьезные ранения, но выжил Он сейчас в больнице.