Украинский диверсант рассказал, как готовил теракт в Нижнем Тагиле. Видео

Украинский диверсант готовил коктейли Молотова для теракта в Нижнем Тагиле

13 ноября 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Пойманный агент приобрел все необходимое для задуманного теракта (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Диверсант, планировавший теракт в Нижнем Тагиле, заранее запасся бензином и пустыми бутылками, чтобы приготовить коктейли Молотова. Это следует из его признания на видеокамеру, сделанного сразу после задержания. На кадрах слышно, как оперативник ФСБ спрашивает украинского агента: «Что собирался поджигать?». «Электростанцию», — отвечает тот. И рассказывает, как приобрел в Екатеринбурге несколько литров бензина, масла, пустые стеклянные бутылки и приехал с ними в Нижний Тагил. «Хотел делать коктейли Молотова и устроить пожар», — признается диверсант на видео, опубликованном в паблике «Екатеринбург ЧП». Известно, что ему 27 лет, он гражданин России. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ его назвали «функционером запрещенной в России проукраинской террористической организации». Он планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие военно-промышленного комплекса и железной дороги. За диверсию ему были обещаны деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, н. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ — «Террористический акт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Диверсант, планировавший теракт в Нижнем Тагиле, заранее запасся бензином и пустыми бутылками, чтобы приготовить коктейли Молотова. Это следует из его признания на видеокамеру, сделанного сразу после задержания. На кадрах слышно, как оперативник ФСБ спрашивает украинского агента: «Что собирался поджигать?». «Электростанцию», — отвечает тот. И рассказывает, как приобрел в Екатеринбурге несколько литров бензина, масла, пустые стеклянные бутылки и приехал с ними в Нижний Тагил. «Хотел делать коктейли Молотова и устроить пожар», — признается диверсант на видео, опубликованном в паблике «Екатеринбург ЧП». Известно, что ему 27 лет, он гражданин России. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ его назвали «функционером запрещенной в России проукраинской террористической организации». Он планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие военно-промышленного комплекса и железной дороги. За диверсию ему были обещаны деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, н. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ — «Террористический акт.