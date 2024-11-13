Диверсант, планировавший теракт в Нижнем Тагиле, заранее запасся бензином и пустыми бутылками, чтобы приготовить коктейли Молотова. Это следует из его признания на видеокамеру, сделанного сразу после задержания.
На кадрах слышно, как оперативник ФСБ спрашивает украинского агента: «Что собирался поджигать?». «Электростанцию», — отвечает тот. И рассказывает, как приобрел в Екатеринбурге несколько литров бензина, масла, пустые стеклянные бутылки и приехал с ними в Нижний Тагил. «Хотел делать коктейли Молотова и устроить пожар», — признается диверсант на видео, опубликованном в паблике «Екатеринбург ЧП».
Известно, что ему 27 лет, он гражданин России. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ его назвали «функционером запрещенной в России проукраинской террористической организации». Он планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие военно-промышленного комплекса и железной дороги. За диверсию ему были обещаны деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, н. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ — «Террористический акт.
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