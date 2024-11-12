ФСБ поймала украинского диверсанта, готовившего теракт в Нижнем Тагиле

Террорист готовил взрыв на оборонном предприятии и ЖД-путях
Оперативники ФСБ предотвратили теракт, который в Нижнем Тагиле готовил украинский диверсант. Мужчина планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие военно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости.
Также агент ВСУ намеревался устроить теракт на железной дороге. Он арестован и уже во всем признался. У диверсанта нашли приспособления для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также переписку с украинскими спецслужбами.
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