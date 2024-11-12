12 ноября 2024

ФСБ поймала украинского диверсанта, готовившего теракт в Нижнем Тагиле

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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Террорист готовил взрыв на оборонном предприятии и ЖД-путях Фото:

Оперативники ФСБ предотвратили теракт, который в Нижнем Тагиле готовил украинский диверсант. Мужчина планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие военно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости.

Также агент ВСУ намеревался устроить теракт на железной дороге. Он арестован и уже во всем признался. У диверсанта нашли приспособления для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также переписку с украинскими спецслужбами.

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Оперативники ФСБ предотвратили теракт, который в Нижнем Тагиле готовил украинский диверсант. Мужчина планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие военно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости. Также агент ВСУ намеревался устроить теракт на железной дороге. Он арестован и уже во всем признался. У диверсанта нашли приспособления для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также переписку с украинскими спецслужбами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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