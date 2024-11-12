Происшествия ФСБ поймала украинского диверсанта, готовившего теракт в Нижнем Тагиле 13 ноября 2024 в 11:52 Размер текста - 17 + Террорист готовил взрыв на оборонном предприятии и ЖД-путях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оперативники ФСБ предотвратили теракт, который в Нижнем Тагиле готовил украинский диверсант. Мужчина планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие военно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости. Также агент ВСУ намеревался устроить теракт на железной дороге. Он арестован и уже во всем признался. У диверсанта нашли приспособления для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также переписку с украинскими спецслужбами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Оперативники ФСБ предотвратили теракт, который в Нижнем Тагиле готовил украинский диверсант. Мужчина планировал поджечь подстанцию, питающую предприятие военно-промышленного комплекса, сообщает РИА Новости. Также агент ВСУ намеревался устроить теракт на железной дороге. Он арестован и уже во всем признался. У диверсанта нашли приспособления для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также переписку с украинскими спецслужбами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям