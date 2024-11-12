Холдинг «Черкизово» выкупил обанкроченные челябинские «Утиные фермы» за 850 млн

Компания из холдинга «Черкизово», АО «Куриное царство», стало покупателем челябинского агрокомплекса-банкрота «Утиные фермы». Как сообщил конкурсный управляющий Сергей Сидоров, второй участник отказался от торгов.
«Торги проводимые на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 07 мая 2024 года состоялись. Наиболее высокую цену за имущество было предложено участником АО „Куриное царство“ в размере 850 млн рублей», — заявил Сидоров.
От участия в аукционе отказался ПКЗ «Дубровский», входящий в холдинг «Равис». О своем решении претендент уведомил управляющего. Первоначальной ценой была обозначена сумма в 845,4 млн рублей.
В суде рассматривается заявление Сидорова. Организатор торгов добивается участия в аукционе компаний «Экодом» и «Дон агро». Суд первой инстанции отказал, жалоба рассматривается апелляционным судом. Заявка от «ИнвестСтроя» отклонена.
Стоимость активов возросла в октябре. Суд определил минимальную стоимость, которая составила 308,5 млн рублей. В результате имущество продано дороже в 2,75 раза, хотя еще в марте его реализовали за 305 млн рублей, но результаты торгов были признали недействительными.
«Утиные фермы» начали работу в 2014 году. В феврале 2019 года компанию арбитраж признал банкротом.
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