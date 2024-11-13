Турция получила предложение по БРИКС

Турции предложили стать партнером БРИКС
Турция получила предложение стать партнером БРИКС. Об этом заявил министр торговли страны Омер Болат.
«Турция получила от БРИКС предложение стать государством-партнером, ассоциированным членом объединения», — подчеркнул Болат. Сообщение передает ТАСС.
В настоящий момент Анкара не является членом объединения. В сентябре 2024 года Турция подала заявку на вступление.
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