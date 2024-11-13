Турция получила предложение по БРИКС

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Международный строительный форум 100+ Techno Build. День второй. Екатеринбург, флаг турции
Турции предложили стать партнером БРИКС Фото:

Турция получила предложение стать партнером БРИКС. Об этом заявил министр торговли страны Омер Болат.

«Турция получила от БРИКС предложение стать государством-партнером, ассоциированным членом объединения», — подчеркнул Болат. Сообщение передает ТАСС.

В настоящий момент Анкара не является членом объединения. В сентябре 2024 года Турция подала заявку на вступление.

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Турция получила предложение стать партнером БРИКС. Об этом заявил министр торговли страны Омер Болат. «Турция получила от БРИКС предложение стать государством-партнером, ассоциированным членом объединения», — подчеркнул Болат. Сообщение передает ТАСС. В настоящий момент Анкара не является членом объединения. В сентябре 2024 года Турция подала заявку на вступление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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