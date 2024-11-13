Генерал-лейтенант Шамарин признал вину в получении взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием, сообщил его адвокат
Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием, сообщил его адвокат

Генерал-лейтенант, начальник главного управления связи ВС России Вадим Шамарин, признал вину в получении взятки от гендиректора пермского завода «Телта» Алексея Высокова. Он заключил досудебное соглашение со следствием, сообщил его адвокат.

«Начальник главного управления связи ВС России генерал Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием», — сообщил адвокат лейтенанта. Его слова передает РИА Новости.

Вадим Шамарин был задержан в мае 2024 года. Ему вменяли получение взятки размером 36 млн рублей. В его квартире были проведены обыски, а Следственный коммитет РФ завел уголовное дело. Также на счетах генерала суд арестовал крупную сумму денег.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генерал-лейтенант, начальник главного управления связи ВС России Вадим Шамарин, признал вину в получении взятки от гендиректора пермского завода «Телта» Алексея Высокова. Он заключил досудебное соглашение со следствием, сообщил его адвокат. «Начальник главного управления связи ВС России генерал Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием», — сообщил адвокат лейтенанта. Его слова передает РИА Новости. Вадим Шамарин был задержан в мае 2024 года. Ему вменяли получение взятки размером 36 млн рублей. В его квартире были проведены обыски, а Следственный коммитет РФ завел уголовное дело. Также на счетах генерала суд арестовал крупную сумму денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...