Генерал-лейтенант Шамарин признал вину в получении взятки

Генерал-лейтенант, начальник главного управления связи ВС России Вадим Шамарин, признал вину в получении взятки от гендиректора пермского завода «Телта» Алексея Высокова. Он заключил досудебное соглашение со следствием, сообщил его адвокат.
«Начальник главного управления связи ВС России генерал Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием», — сообщил адвокат лейтенанта. Его слова передает РИА Новости.
Вадим Шамарин был задержан в мае 2024 года. Ему вменяли получение взятки размером 36 млн рублей. В его квартире были проведены обыски, а Следственный коммитет РФ завел уголовное дело. Также на счетах генерала суд арестовал крупную сумму денег.
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