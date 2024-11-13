Генерал-лейтенант Шамарин признал вину в получении взятки

13 ноября 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием, сообщил его адвокат Минобороны России/https://vk.com/wall-133441491_334471 Генерал-лейтенант, начальник главного управления связи ВС России Вадим Шамарин, признал вину в получении взятки от гендиректора пермского завода «Телта» Алексея Высокова. Он заключил досудебное соглашение со следствием, сообщил его адвокат. «Начальник главного управления связи ВС России генерал Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием», — сообщил адвокат лейтенанта. Его слова передает РИА Новости. Вадим Шамарин был задержан в мае 2024 года. Ему вменяли получение взятки размером 36 млн рублей. В его квартире были проведены обыски, а Следственный коммитет РФ завел уголовное дело. Также на счетах генерала суд арестовал крупную сумму денег. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал-лейтенант, начальник главного управления связи ВС России Вадим Шамарин, признал вину в получении взятки от гендиректора пермского завода «Телта» Алексея Высокова. Он заключил досудебное соглашение со следствием, сообщил его адвокат. «Начальник главного управления связи ВС России генерал Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием», — сообщил адвокат лейтенанта. Его слова передает РИА Новости. Вадим Шамарин был задержан в мае 2024 года. Ему вменяли получение взятки размером 36 млн рублей. В его квартире были проведены обыски, а Следственный коммитет РФ завел уголовное дело. Также на счетах генерала суд арестовал крупную сумму денег.