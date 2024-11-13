В Севастополе подорвался автомобиль с военным ВС РФ: что известно о происшествии

В Севастополе взорвали автомобиль с помощью СВУ, погиб военный ВС РФ
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В Севастополе во время взрыва авто погиб военный ВС РФ
В Севастополе во время взрыва авто погиб военный ВС РФ Фото:

В Севастополе взорвался автомобиль. Согласно предварительной информации, трагедию спровоцировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Водитель транспорта погиб. Очевидцы пытались его спасти, вытащили мужчину из машины и передали медикам. Однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Взрыв

Взрыв произошел в момент, когда автомобиль двигался по улице Тараса Шевченко в Севастополе. В машине находился мужчина. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, им был военнослужащий российской армии.

На место прибыли экстренные службы. По предварительной информации, ЧП произошло из-за самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного в машине. 

Очевидцы сообщили, что под днищем у автотранспорта образовалась дыра. Это может указывать на место, где, предположительно, было установлено СВУ. Взрывное устройство в действие приведено дистанционно.

Помощь водителю

Помощь водителю попытались оказать очевидцы произошедшего. Военного вытащили его из авто и передали медикам. Однако спасти его не удалось. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, военный скончался. По данным telegram-канала 112, мужчине оторвало ноги.

Обстоятельства гибели мужчины сейчас выясняются, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, нельзя исключать вероятность диверсии. Он призвал местных жителей соблюдать максимальную бдительность и сообщать о подозрительных ситуациях в правоохранительные органы.

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В Севастополе взорвался автомобиль. Согласно предварительной информации, трагедию спровоцировало самодельное взрывное устройство (СВУ). Водитель транспорта погиб. Очевидцы пытались его спасти, вытащили мужчину из машины и передали медикам. Однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. Что известно о происшествии — в материале URA.RU. Взрыв Взрыв произошел в момент, когда автомобиль двигался по улице Тараса Шевченко в Севастополе. В машине находился мужчина. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, им был военнослужащий российской армии. На место прибыли экстренные службы. По предварительной информации, ЧП произошло из-за самодельного взрывного устройства (СВУ), установленного в машине.  Очевидцы сообщили, что под днищем у автотранспорта образовалась дыра. Это может указывать на место, где, предположительно, было установлено СВУ. Взрывное устройство в действие приведено дистанционно. Помощь водителю Помощь водителю попытались оказать очевидцы произошедшего. Военного вытащили его из авто и передали медикам. Однако спасти его не удалось. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, военный скончался. По данным telegram-канала 112, мужчине оторвало ноги. Обстоятельства гибели мужчины сейчас выясняются, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, нельзя исключать вероятность диверсии. Он призвал местных жителей соблюдать максимальную бдительность и сообщать о подозрительных ситуациях в правоохранительные органы.
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