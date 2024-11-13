Экс-директора «Екатеринбург-ЭКСПО» Данилова обвиняют в растрате на караоке

Бывший директор «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорь Данилов, которого обвинили в растрате и злоупотреблении полномочиями, по версии следствия, спускал деньги на личные нужды: караоке, магазины, рестораны и авиабилеты. Подробности уголовного дела вскрылись на заседании в Ленинском райсуде, передает корреспондент URA.RU.
Всего Данилову вменяют два эпизода растраты и один эпизод злоупотребления полномочиями. По версии силовиков, на личные нужды с 2019-го по 2021-й он потратил более девяти млн рублей, по второму эпизоду значатся еще четыре миллиона. Средства он, как огласила в суде прокурор, тратил на покупки в караоке, цветочных магазинах, ресторанах, «Золотом яблоке», продуктовых и на билеты. Все деньги ему снимал с карты водитель по фамилии Неволин. Банковскую карточку, по словам адвоката Дмитрия Корешникова, менеджер получил от МВЦ под отчетность.
По эпизодам растраты, как говорил защитник, упоминается более 47 млн рублей. Но в обвинительном заключении осталось только 13.
Сумму, которую Данилов должен был конгресснику, оформили как договор о займе. По версии следствия, он оказался фиктивным. Эти действия квалифицировали как злоупотребление полномочиями. Однако, по словам Корешникова, его подзащитный выплатил весь долг с процентами.
Адвокат требовал вернуть дело прокурору, поскольку, по его мнению, там есть нарушения. Судья в удовлетворении ходатайства отказал. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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