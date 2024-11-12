Бывшего директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова обвиняют в растрате 19 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе заседания в Ленинском районном суде, передает корреспондент URA.RU.
«Суть обвинения: у Данилова была корпоративная карта, которая была нужна для использования денег под отчетность. Чтобы каждый раз не брать деньги [в бухгалтерии], когда, например, нужно было купить авиабилеты. Теперь Данилову вменяется растрата. Сумма — 19 миллионов. Но следователь, сложив траты, почему-то получил девять миллионов. Куда делись остальные средства? Как в таком случае нам защищаться, если обвинение не конкретизировано? В связи с этим прошу вернуть уголовное дело прокурору», — выступил на суде адвокат Дмитрий Корешников.
О том, что Данилов стал фигурантом дела, URA.RU сообщило 12 ноября. Пост директора главного городского конгрессника он покинул в 2023 году. Тогда же появились слухи о том, что его якобы задержали. Сам Данилов это опровергал, свою вину он не признает до сих пор. Все деньги МВЦ он вернул и даже выплатил проценты. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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