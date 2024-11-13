Масштабную облаву на мигрантов устроили ФСБ и полиция в аэропорту Челябинска. Видео

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
В аэропорту Челябинска были проверены 80 мигрантов Фото:

Силовики устроили массовую проверку прибывающих иностранцев и встречающих их в аэропорту Челябинска. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Сотрудники главного Управления МВД России по Челябинской области совместно с <…> УФСБ области продолжают проведение рейдов по проверке нарушений миграционного законодательства в аэропорту имени Курчатова города Челябинска. На этот раз было проверено более 80 граждан, прибывших международным рейсом и встречающих их в аэропорту», — сообщил инспектор отдела иммиграционного контроля ведомства Павел Драгунов.

Для установления личностей, иностранцев проверили с применением мобильного биометрического терминала. Также все граждане проверены по информационно-справочным учетам на законность пребывания в России. «В этом году уже на четверть увеличилось количество дел, возбужденных в сфере миграции. Судами принято 1800 решений об выдворении мигрантов за пределы страны. Мероприятия будут продолжены», — добавил Драгунов.

Аналогичный рейд проводился в аэропорту Челябинска в начале ноября. Представители военного комиссариата, которые также присутствуют на всех проверках, вручили совершеннолетним мужчинам-мигрантам повестки для явки в военкомат. В ходе мероприятия было проверено почти 250 граждан, сообщили ранее в пресс-службе челябинской полиции.

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Силовики устроили массовую проверку прибывающих иностранцев и встречающих их в аэропорту Челябинска. Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Сотрудники главного Управления МВД России по Челябинской области совместно с <…> УФСБ области продолжают проведение рейдов по проверке нарушений миграционного законодательства в аэропорту имени Курчатова города Челябинска. На этот раз было проверено более 80 граждан, прибывших международным рейсом и встречающих их в аэропорту», — сообщил инспектор отдела иммиграционного контроля ведомства Павел Драгунов. Для установления личностей, иностранцев проверили с применением мобильного биометрического терминала. Также все граждане проверены по информационно-справочным учетам на законность пребывания в России. «В этом году уже на четверть увеличилось количество дел, возбужденных в сфере миграции. Судами принято 1800 решений об выдворении мигрантов за пределы страны. Мероприятия будут продолжены», — добавил Драгунов. Аналогичный рейд проводился в аэропорту Челябинска в начале ноября. Представители военного комиссариата, которые также присутствуют на всех проверках, вручили совершеннолетним мужчинам-мигрантам повестки для явки в военкомат. В ходе мероприятия было проверено почти 250 граждан, сообщили ранее в пресс-службе челябинской полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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