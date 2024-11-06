06 ноября 2024

В челябинском аэропорту прибывшим мигрантам выдали повестки в военкомат. Видео

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
В ходе мероприятия в аэропорту Челябинска было проверено почти 250 мигрантов Фото:

В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске прибывшим и встречающим мигрантам вручили повестки для явки в военкомат. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Проведен рейд по проверке нарушений миграционного законодательства в аэропорту имени Курчатова города Челябинска. Представителями военного комиссариата вручаются повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащих постановке на воинский учет», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В ходе мероприятия проверено почти 250 граждан, которые прилетели в Челябинск международным рейсом, и встречающих их в аэропорту. Всех мигрантов проверили на причастность к совершению преступлений, в том числе с использованием биометрического терминала для установления личности.

В текущем году на треть выросло число возбужденных уголовных дел в сфере миграции, сообщил старший инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Юрий Пятков. Пресечено более 12 тысяч административных правонарушений. Мероприятия будут продолжены, добавили в ведомстве.

Аналогичный рейд был проведен в аэропорту Челябинска 25 сентября. Повестки в военкомат были вручены шести прибывшим мигрантам, сообщили в пресс-службе полицейского главка.

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В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске прибывшим и встречающим мигрантам вручили повестки для явки в военкомат. Об этом 7 ноября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. «Проведен рейд по проверке нарушений миграционного законодательства в аэропорту имени Курчатова города Челябинска. Представителями военного комиссариата вручаются повестки для явки в военкоматы лицам, приобретшим российское гражданство и подлежащих постановке на воинский учет», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. В ходе мероприятия проверено почти 250 граждан, которые прилетели в Челябинск международным рейсом, и встречающих их в аэропорту. Всех мигрантов проверили на причастность к совершению преступлений, в том числе с использованием биометрического терминала для установления личности. В текущем году на треть выросло число возбужденных уголовных дел в сфере миграции, сообщил старший инспектор отдела иммиграционного контроля УВМ ГУ МВД России по Челябинской области Юрий Пятков. Пресечено более 12 тысяч административных правонарушений. Мероприятия будут продолжены, добавили в ведомстве. Аналогичный рейд был проведен в аэропорту Челябинска 25 сентября. Повестки в военкомат были вручены шести прибывшим мигрантам, сообщили в пресс-службе полицейского главка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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