СК возбудил дело после подрыва авто с военным ВС РФ в Севастополе

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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва военнослужащего в Севастополе, сообщили в СК РФ
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва военнослужащего в Севастополе, сообщили в СК РФ Фото:

Следственные органы СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту террористического акта, который привел к гибели военнослужащего Вооруженных сил РФ. Ранее в городе сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля.

«Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (п. „б“ ч. 3 ст. 205, ч.1 ст. 222.1 УК РФ)», — сообщили представители СК РФ в  telegram-канале ведомства. Установлено, что в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) в Гагаринском районе Севастополя погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации.

В рамках расследования уголовного дела, следователи назначили необходимые экспертизы и приступили к установлению лиц, причастных к совершению преступления. Также идет активная работа по выяснению всех обстоятельств данного террористического акта.

Ранее в Севастополе взорвался автомобиль. Водитель транспортного средства погиб от полученных травм. Мужчине оторвало ноги.

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Следственные органы СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту террористического акта, который привел к гибели военнослужащего Вооруженных сил РФ. Ранее в городе сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля. «Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (п. „б“ ч. 3 ст. 205, ч.1 ст. 222.1 УК РФ)», — сообщили представители СК РФ в  telegram-канале ведомства. Установлено, что в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) в Гагаринском районе Севастополя погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации. В рамках расследования уголовного дела, следователи назначили необходимые экспертизы и приступили к установлению лиц, причастных к совершению преступления. Также идет активная работа по выяснению всех обстоятельств данного террористического акта. Ранее в Севастополе взорвался автомобиль. Водитель транспортного средства погиб от полученных травм. Мужчине оторвало ноги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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