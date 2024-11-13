СК возбудил дело после подрыва авто с военным ВС РФ в Севастополе

Следственные органы СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудили уголовное дело по факту террористического акта, который привел к гибели военнослужащего Вооруженных сил РФ. Ранее в городе сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля.
«Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (п. „б“ ч. 3 ст. 205, ч.1 ст. 222.1 УК РФ)», — сообщили представители СК РФ в telegram-канале ведомства. Установлено, что в результате детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) в Гагаринском районе Севастополя погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации.
В рамках расследования уголовного дела, следователи назначили необходимые экспертизы и приступили к установлению лиц, причастных к совершению преступления. Также идет активная работа по выяснению всех обстоятельств данного террористического акта.
Ранее в Севастополе взорвался автомобиль. Водитель транспортного средства погиб от полученных травм. Мужчине оторвало ноги.
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